Rassistischer Angriff in Leipziger Straßenbahn – Polizei fahndet nach Tätern

Leipzig. In einer Leipziger Straßenbahn ist ein Mann rassistisch beleidigt und körperlich attackiert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Übergriff bereits am 2. April gegen 22 Uhr in der Linie 15 in Nähe der Haltestelle Goerdelerring.

Ein 55-Jähriger sei von einer Person erst aufgrund seiner Hautfarbe zunächst verbal beleidigt und anschließend angegriffen worden. „Als sich der 55-Jährige wehrte, schlossen sich zwei weitere Unbekannte dem ersten Unbekannten an und beteiligten sich an der Tat“, so eine Behördensprecherin. Der Angegriffene wurde verletzt, konnte die Bahn wenig später zumindest wieder verlassen.

Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die bislang noch unbekannten Täter seien nach dem Vorfall weiter in Richtung Haltestelle am Lindenauer Markt gefahren. Dort verliert sich bislang ihre Spur. Inzwischen ermittelt der für politische Kriminalität zuständige Staatsschutz auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden bislang weder nähere Beschreibungen zu den Tätern noch zum Angriff auf den 55-Jährigen und seine Verletzungen gemacht.

Die Polizei bittet bei der Suche nach den Flüchtigen nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Vorfall gesehen hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dienststelle Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter 0341 / 966 466 66 melden.

