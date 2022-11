Raub im Leipziger Rosental: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Im Rosental hat ein Unbekannter am Montagabend einen 21-Jährigen überfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Leipzig. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen: Am Montagabend hat ein unbekannter Täter einen 21-Jährigen beraubt. Wie die Polizei mitteilte, sei der junge Mann gegen 22 Uhr im Rosental in der Nähe der Emil-Fuchs-Straße unterwegs gewesen, als ein Unbekannter sich ihm näherte und gewaltsam die Tasche entriss. Der Täter flüchtete. Der 21-Jährige verfolgte den Dieb und konnte seine Tasche zurückbekommen. Darin fehlte jedoch sein Handy. Die Polizei schätzt den Stehlschaden auf einen oberen dreistelligen Wert.

Raub im Rosental: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet um die Hilfe der Bevölkerung. Gesucht wird ein etwa 25-jähriger Mann mit heller Hautfarbe. Den Angaben zufolge sei der Tatverdächtige größer als 1,86 Meter und habe eine normale bis kräftige Statur. Am Tag des Vorfalls habe er eine schwarze Hose und einen schwarzen Hoodie getragen. Der Mann soll die Kapuze über den Kopf gezogen haben. Der Hoodie hatte eine weiße Schrift an den Bündchen und an der Kapuze eine weiße Umrandung, hieß es weiterhin.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

