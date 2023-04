Am helllichten Tag: Lkw-Fahrer wird im Zentrum-Nord bei der Arbeit ausgeraubt

Leipzig. Ein bisher unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag einen 49-jährigen Lkw-Fahrer während einer Lieferung im Leipziger Zentrum-Nord ausgeraubt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht nach Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der betroffene Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 13.40 Uhr ein Geschäft am Wilhelm-Liebknecht-Platz beliefert, als ihm der Unbekannte unvermittelt Reizgas ins Gesicht sprühte. Der Tatverdächtige schlug den 49-Jährigen außerdem, sodass dieser zu Boden ging. Dem Opfer wurden Bargeld und weitere Wertgegenstände gestohlen. Anschließend floh der Angreifer in unbekannte Richtung. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Stehlschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Laut Angaben der Polizei wurde der mutmaßliche Tatverdächtige als ungefähr 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll eine stämmige Statur haben und von südländischem Erscheinungstyp sein. Zum Zeitpunkt der Tat habe er eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und schwarz-weiße Schuhe getragen. Kopf und Gesicht seien von Schal und Mütze bedeckt gewesen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.