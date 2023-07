Überfall auf Tankstelle in Leipzig-Miltitz: Täter erbeuten Bargeld und Tabak

Leipzig. Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Samstag einen Tankstellenmitarbeiter in Leipzig-Miltitz bedroht und das Geschäft ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielten die Täter dem Angestellten einen „pistolenähnlichen Gegenstand“ entgegen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Die Täter betraten demnach um 4.14 Uhr die Star-Tankstelle in der Straße am See und forderten Bargeld von dem 31-jährigen Mitarbeiter. Den Angaben zufolge nach flüchteten die Unbekannten anschließend in Richtung Selliner Straße/S-Bahnhof. Sie konnten Tabakwaren und Bargeld in oberer dreistelliger Höhe erbeuten, so die Behörden. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Die Täter sollen ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und waren bei dem Überfall komplett schwarz gekleidet. Einer der beiden trug außerdem eine schwarze Maskierung. Angaben der Polizei zufolge soll dieser Täter von kräftiger Statur sein und eine tiefe Stimme haben. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen, hieß es. Der zweite Unbekannte ist demzufolge von normaler Statur.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

