Leipzig Zentrum-Süd: Pizza-Bote bei Lieferung ausgeraubt

Leipzig. In der Braustraße im Zentrum-Süd ist in den frühen Morgenstunden am Donnerstag ein Essens-Lieferant ausgeraubt worden, als er die bestellte Pizza übergeben wollte. Die Polizei ermittelt und bittet nun Zeuginnen oder Zeugen sich zu melden.

Raub in Leipzig: Beim Ausliefern überfallen

Zwischen 1:05 und 1:30 Uhr kam der 65-jährige Pizza-Bote an der Haustür an, an der er die Pizza übergeben sollte. Laut Polizei öffnete der Tatverdächtige die Haustür des Mehrfamilienhauses und fragte den Boten, ob er Geld wechseln könne. Daraufhin habe er den Lieferanten angegriffen, geschlagen und schließlich sein Portemonnaie abgenommen. Daraufhin flüchtete der Mann in die stadtauswärtige Richtung.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen auch um die Person handelt, die die Pizza bestellt hat. Fälle wie dieser seien bekannt, wenn auch keine häufige Masche. Der Tatverdächtige wurde als Mitte zwanzig beschrieben, etwas größer als 1,60 Meter mit schlanker Statur und dunklen Haaren. Zur Tatzeit habe er ein helles Oberteil getragen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

