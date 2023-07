Bedroht und geschlagen: Mehrere Raubüberfälle in Leipzig

Leipzig. Die Polizei ermittelt zu mehreren Raubüberfällen, die sich am Wochenende in Leipzig ereignet haben. Im Stadtteil Leutzsch haben zwei Unbekannte einen 41-Jährigen geschlagen und bestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde außerdem in Eutritzsch ein 34-Jähriger von einer Männergruppe beraubt. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Zwei Unbekannte überfallen 41-Jährigen in Leipzig-Leutzsch

Gegen 23.30 Uhr am Samstag lief ein 41-Jähriger auf der Ludwig-Hupfeld-Straße in stadtauswärtige Richtung. In Höhe der Wittestraße wurde er von zwei Unbekannten angesprochen. Die beiden Täter schlugen ihm anschließend ins Gesicht und verlangten seinen Rucksack und seine Armbanduhr. Die Unbekannten flohen mit der Beute.

Einer der Täter soll etwa 1,85 Meter groß und Mitte bis Ende 40 Jahre alt sein. Den Angaben nach trägt er einen Drei-Tage-Bart und kurze Haare. Der zweite Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß und Mitte 30 sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen.

Leipzig-Eutritzsch: Täter drohen mit spitzem Gegenstand

In der Nacht zu Sonntag war ein 34-Jähriger gegen 3 Uhr in der Delitzscher Straße Richtung Essener Straße unterwegs, als ihm an der Haltestelle Mosenthinstraße fünf Männer entgegen kamen. Wie die Polizei mitteilte, drohte einer der Männer aus der Gruppe dem 34-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Die Unbekannten raubten anschließend seine Gürteltasche und flohen in Richtung Stadt.

Zwei der fünf Personen konnten beschrieben werden. Einer soll circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er soll eine muskulöse Statur haben sowie kurzes, dunkles Haar. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine kurze, dunkle Hose und ein weißes T-Shirt. Den Angaben nach sprach er Deutsch mit einem Akzent. Ein weiterer Täter soll zwischen 15 und 20 Jahre alt sein und etwa 1,70 Meter groß. Laut Polizei hat er eine schlanke Statur sowie dunkles, kurzes, gekräuseltes Haar.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu einem der Vorfälle geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Weitere Raubüberfälle in Leipzig am Wochenende

Neben den beiden Vorfällen in Leutzsch und Eutritzsch haben sich am Wochenende noch weitere Raubüberfälle in der Messestadt ereignet: In Leipzig-Miltitz hatten in der Nacht zu Samstag zwei Unbekannte einen Tankstellen-Mitarbeiter überfallen. Außerdem hat es am Samstagabend im Leipziger Norden einen Raubüberfall gegeben, in Folge dessen ein 20-Jähriger verstarb.

