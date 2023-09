Jugendlicher nach Heimatfest in Leipzig-Lindenthal ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Leipzig. Nach Besuch des Heimatfests im Leipziger Ortsteil Lindenthal ist am Freitagabend ein Jugendlicher überfallen und ausgeraubt worden. Laut Polizei war der 15-Jährige gegen 21.20 Uhr auf der Gartenstraße unterwegs, als ihn auf Höhe der Feuerwehr mehrere Jugendliche ansprachen und Geld verlangten.

„Als er kein Geld herausgab, schlug ihn einer der Jugendlichen mehrfach und forderte weiter die Herausgabe von Bargeld“, so Behördensprecherin Sandra Freitag. Aus Angst vor weiteren Schlägen habe der 15-Jährige den Angreifern letztlich Bargeld in zweistelliger Höhe übergeben. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung des Heimatfestes. Der Angegriffene sei leicht verletzt worden und musste medizinisch behandelt werden, heißt es.

Personenbeschreibung der Tatverdächtigen

Die Polizei veröffentlichte am Montag eine Personenbeschreibung der Täter. Demnach sei einer der Jugendlichen etwa 16 bis 17 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1.80 Meter groß und habe zum Tatzeitpunkt einen leichten Oberlippenbart, eine schwarz-rote Jacke, schwarze Hosen und ein rotes Basecap getragen. Zudem soll er mit Akzent gesprochen haben. Ein zweiter Angreifer war ähnlich alt, etwas größer und mit schwarzem Trainingsanzug und schwarzem Basecap bekleidet, heißt es.

Die Kriminalpolizei habe Spuren des Übergriffs sichern können. Die Beamtinnen und Beamten ermitteln nun wegen versuchten Raubes und bitten Personen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können, sich im Polizeirevier in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter 0341 / 966 4 6666 zu melden.

