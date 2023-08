﻿Rauchen an Haltestellen: Plakataktion des Leipziger Rathauses verpufft

Leipzig. Straßenbahn- und Bushaltestellen sind Orte zum Warten – aber für einige Menschen auch eine perfekte Gelegenheit für eine Zigarette. An Leipzigs Haltestellen gehört das Rauchen inzwischen zur gängigen Praxis wie der Blick auf den Fahrplan. Doch nicht alle sind damit einverstanden. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) werben deshalb seit einigen Wochen mit einer Plakataktion für mehr Rücksichtnahme auf die Nichtraucher. Nach Angaben der LVB ist die Resonanz positiv – betroffene Kunden berichten etwas anderes.

„Ich bin schon krank genug“

Angestoßen worden war die Kampagne von Leipzigern wie der Gohliserin Sylvia Beck. „Ich bin schon krank genug“, meint die Seniorin. „Wir haben rauchfreie Bahnhöfe, rauchfreie Züge und Straßenbahnen – aber warum nicht auch Haltestellen?“ Die Rentnerin ärgert sich auch, dass viele Raucher ihre Kippe einfach fallen lassen, wenn ihre Bahn kommt. „Der öffentliche Raum ist Leipzigs größter Aschenbecher“, sagt sie. Obwohl die Polizeiverordnung das unter Strafe stellt.

Ein anderer Leipziger hatte sich Anfang 2021 mit einer ähnlich lautenden Petition sogar an den Stadtrat gewandt. Der Petitionsausschuss empfahl dem Rat daraufhin, die Einrichtung einer Raucherzone an der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof zu testen. Und der Stadtrat forderte das Unternehmen zusätzlich auf, zusammen mit der Stadt eine öffentliche Kampagne zu starten, „die das Rauchen in den Haltestellenbereichen des ÖPNV kritisch thematisiert und zu gesunder Lebensweise und Rücksichtnahme auf Mitmenschen auffordert“.

Krebserregende Substanzen werden eingeatmet

Die LVB haben diesen Bitten jetzt entsprochen: Auf dem Hauptbahnhof wurden größere Abfallbehälter mit Aschenbechern aufgestellt – in der Hoffnung, dass sich die Raucher stärker dort aufhalten und so die nicht rauchenden Fahrgäste in den anderen Wartebereichen weniger belästigen. Eine Separierung von Rauchern und Nichtrauchern sei dort nicht möglich, heißt es auf LVZ-Nachfrage: Die Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof befinde sich im öffentlichen Raum und biete aufgrund der engen Raumverhältnisse, des hohen Linien- und Fahrgastaufkommens, der komplexen Bewegungsbeziehungen sowie der Verkehrssicherheit keinen Platz für gesonderte Bereiche.

Außerdem wurde im Juni eine großflächige Plakat-Kampagne an Fahrgastunterständen beziehungsweise zentralen Plätzen gestartet, die gegen das Rauchen an Haltestellen argumentiert. „Warum Rauchen an der Haltestelle nicht gut ist“, war zu lesen – und in der Erklärung stand, weil dann überall Kippen rumliegen, andere gestört werden und passiv mitrauchen müssen. Oder Plakate mit Sätzen wie: „Wo wir Rauch okay finden“ mit der Erklärung: „auf jeden Fall nicht im Haltestellenbereich“. Auch der Hinweis, „Wo wir Kippen okay finden“, war ungewöhnlich direkt: „Gut ausgedrückt im Aschenbecher. Sonst eigentlich nirgends. Vor allem nicht auf dem Boden.“

In den sozialen Medien ging das Unternehmen noch stärker zur Sache. Dort war neben einer qualmenden Haltestellen-Zigarette zu lesen: „Für das Kind neben dir: Ammoniak, Blausäure, Benzol, Teer und über 70 weitere krebserregende Substanzen, die es ungewollt einatmet.“ Und: „Danke, dass ihr Rücksicht nehmt! Lasst uns gemeinsam für rauchfreie Haltestellen sorgen!“ Auf LVZ-Nachfrage hieß es, die Aktion habe insgesamt einen niedrigen fünfstelligen Betrag gekostet.

Mit Zeichen wie diesem bitten die LVB in ihren Fahrplanaushangkästen Raucher, auf die übrigen Fahrgäste Rücksicht zu nehmen. Am Bahnsteig auf dem Augustusplatz hat ein Raucher gezeigt, was er davon hält: Er hat seine Zigarette an der Plastikscheibe des Aushangkastens ausgedrückt (links). © Quelle: André Kempner

Aktuell sind an zahlreichen Haltestellen nur noch A4-Plakate in den Fahraushang-Kästen zu sehen – kombiniert mit einem Piktogramm, das auf weißem Untergrund eine glimmende Zigarette zeigt, die mit einem roten Strich durchgestrichen ist. Viele Fahrgäste interpretieren dies als ein Rauchverbot an Haltestellen – was es aber nicht ist. „Haltestellen befinden sich im öffentlichen Raum, hier kann rechtlich kein Rauchverbot ausgesprochen und geahndet werden“, schildert LVB-Sprecher Marc Backhaus. Deshalb gebe es bei Verstößen auch keine Sanktionen. „Das Piktogramm ist ein Appell, eine Bitte im Sinne aller Fahrgäste.“

Im Stadtrat hat auch schon Leipzigs zuständiger Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) klargemacht, dass das Bundesnichtraucherschutzgesetz für den Bereich des Straßenverkehrs lediglich ein Rauchverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht aber für den öffentlichen Straßenraum oder spezielle Haltestellen enthält. Kommunen hätte keine Möglichkeit, „auf kommunaler Ebene ein Rauchverbot zu erlassen, solange keine „abstrakte Gefahrenlage“ vorliege, könne sie auch im Rahmen ihrer polizeilichen Befugnisse nicht gegen Raucher vorgehen. „Hier steht dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit das Interesse der Stadt und der Öffentlichkeit an der Sauberkeit von Haltestellen gegenüber“, so Dienberg. „In einem solchen Abwägungsfall überwiegt das Grundrecht.“

Flehen und Betteln bringt nichts

Hat die Kampagne jetzt für mehr Verständnis bei den Rauchern gesorgt? Es gebe ein positives Feedback von Fahrgästen, sagt Sprecher Backhaus und hofft, dass die Sensibilisierung der Raucher anhält. „In der Regel müssen alle für ein gutes Zusammenleben Rücksicht nehmen, im Zweifel auch die Haltestelle verlassen, wenn die Gesundheit, insbesondere bei Kindern, gefährdet wird.“

Seniorin Sylvia Beck hält diese Hoffnung für vermessen. „Es gibt kein Verbot, also fliegen die Kippen weiter auf den Boden“, hat sie entdeckt. Die Stadt habe „auf Flehen und Betteln gesetzt und damit gar nichts erreicht“. Es werde überall weiter geraucht und die Kippen würden auf den Boden geschnipst. „Die Menschen sagen: Solange das Rauchen in Haltestellen nicht verboten ist, mache ich das weiter.“

„In NRW haben wir strengere Gesetze“

Eine stichprobenartige LVZ-Umfrage hat dies am Montag bestätigt. „Ich mache gerne Urlaub in Wien, da sieht das nicht so aus“, sagte Antje Kleemann an der Haltestelle Münzgasse. „Da gibt es mittlerweile auch hohe Strafen auf weggeworfene Zigaretten oder nicht entfernte Hundehaufen.“ Die 56-jährige Leipzigerin fände ein Rauchverbot mit einem angemessenen Strafmaß bei Missachtung auch in der Messestadt gut.

Ähnlich geht es der 28-jährigen Lena. Sie ist aus Nordrhein-Westfalen zu Besuch in Leipzig und findet: „Der Nichtraucherschutz könnte in Sachsen insgesamt stärker sein – in NRW haben wir da schon seit Längerem strenge Gesetze.“ Ein 85-jähriger Leipzig hält ein Rauchverbot an Haltestellen für notwendig. Er meint: „Ich erinnere mich noch gut daran, als noch fast überall geraucht werden durfte. Die Leute würden sich schon daran gewöhnen, nicht mehr an Haltestellen zu qualmen.“

