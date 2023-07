Große Rauchwolke durch Feuer im Leipziger Norden

Leipzig. Über dem Leipziger Norden ist am Samstagmittag eine große Rauchwolke aufgestiegen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ist die Ursache dafür ein Feldbrand zwischen dem Stadtteil Seehausen und dem Rackwitzer Ortsteil Podelwitz, nördlich der A14. Der Brand brach demnach unweit des Beiersdorf-Werks an der Bundesstraße 184 aus.

Nina-App warnt Anwohner

Über die Nina-App ging um 12.13 Uhr eine entsprechende Warnung an die Bevölkerung. Die Löscharbeiten würden durch eine starke Rauchentwicklung begleitet, hieß es darin. Gefahr für Gebäude soll nach ersten Informationen nicht bestehen. Mehrere Feuerwehren seien vor Ort im Einsatz, teilte die Rettungsleitstelle mit. Laut Polizei ist die B184 in Höhe Podelwitzer Straße aktuell voll gesperrt. Die Rauchsäule war in weiten Teilen des Leipziger Stadtgebiets zu sehen.

Die Rauchsäule war weithin zu sehen. © Quelle: Vanessa Gregor

Es ist bereits der zweite große Feldbrand in Leipzig und Umgebung innerhalb einer Woche: Erst am Donnerstag brach im Stadtteil Lausen-Grünau ein Feuer auf einem Acker aus. Rund 15 Kleingartenbesitzer verloren ihre Lauben, die Opfer der Flammen wurden.

Seit Samstag höchste Waldbrandgefahr

Die Waldbrandgefahrenstufe war in Nordsachsen und im Kreis Leipzig am Samstag auf die höchste Stufe fünf angehoben worden, in Leipzig auf die zweithöchste Stufe vier. Die Feuerwehr sprach von „höchster Alarmbereitschaft“.

Hinweis: Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

