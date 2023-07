Großbrand nördlich von Leipzig gelöscht – Rauchsäule bis ins Stadtgebiet zu sehen

Leipzig. „Die Fläche ist riesig“, sagt Klaus Bechstedt. Auf 40 bis 50 Hektar schätzt der Kreisbrandmeister von Delitzsch am Samstagmittag das Areal, auf dem nördlich von Leipzig die Flammen auf einem Getreidefeld lodern. Mehr als 100 Kameraden von knapp einem Dutzend Feuerwehren aus Leipzig und Nordsachsen sind im Großeinsatz. Die Rauchwolke ist kilometerweit bis ins Leipziger Stadtgebiet zu sehen – es ist bereits der zweite große Feldbrand innerhalb von nur drei Tagen, der die Feuerwehr der Messestadt in Atem hält.

Über die Nina-App geht um 12.13 Uhr eine Warnung an die Bevölkerung wegen der starken Rauchentwicklung zwischen dem Leipziger Stadtteil Seehausen und Podelwitz, einem Ortsteil von Rackwitz nördlich der A14. Der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) empfiehlt Anwohnern die Fenster zu schließen, wie er per Instagram-Story mitteilt. Akute Gefahr für die Bevölkerung besteht aber nicht, das bestätigt auch die Feuerwehr auf LVZ-Anfrage. Die Bundesstraße 184 bleibt wegen der Löscharbeiten in Höhe Podelwitzer Straße voraussichtlich noch bis zum späteren Nachmittag gesperrt.

Zwischen Seehausen und Podelwitz nördlich von Leipzig ist am Samstag ein Feldbrand ausgebrochen. © Quelle: Michael Strohmeyer

Feuer bedrohte Gewerbegebiet

Brenzlig ist die Lage zwischenzeitlich dennoch: „Das Feuer auf dem nicht abgeernteten Feld hat sich mit hoher Geschwindigkeit auf das Gewerbegebiet Rackwitz zubewegt“, erzählt Kreisbrandmeister Bechstedt. Nur mit Hilfe der Landwirte vor Ort, die mit ihren Fahrzeugen Feuerschneisen zogen, sei verhindert worden, dass der Brand auf die angrenzenden Felder überspringe. In deren Umfeld befinden sich auch das neue Chemiewerk von Beiersdorf und die Einflugschneise des Flughafens Leipzig/Halle. Von den Fliegern, die am Mittag nach Mallorca, Fuerteventura und Antalya abheben, sind die Folgen des Brands gut zu sehen.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist am Samstag noch unklar. Die Waldbrandgefahrenstufe in Nordsachsen war am Samstag auf die höchste Stufe fünf angehoben worden, ebenso im Landkreis Leipzig. In der Messestadt selbst stieg sie auf die zweithöchste Stufe vier. Noch am Vormittag hatte einFeuerwehrsprecher gesagt, es herrsche „höchste Alarmbereitschaft“ aufgrund der Trockenheit und erwarteter Temperaturen von mehr als 35 Grad. Etwa eine Stunde später gehen die ersten Notruf-Meldungen ein.

Über dem Leipziger Norden stieg eine große Rauchwolke auf. © Quelle: Vanessa Gregor

Kurz nach 13 Uhr ist das Feuer weitgehend unter Kontrolle, gegen 14 Uhr sind die letzten Flammen gelöscht. Für viele Kameraden der Leipziger Berufsfeuerwehr war es bereits der zweite Großeinsatz in dieser Woche: Am Donnerstag brach im Stadtteil Lausen-Grünau ein Feuer auf einem Acker aus. Rund 15 Kleingartenbesitzer verloren ihre Lauben, die Opfer der Flammen wurden. Die Polizei ermittelt hier inzwischen wegen fahrlässiger Brandstiftung.





