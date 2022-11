﻿Als gehe es um eine umstürzlerische Truppe

Zwei radikale Umweltschützer der Gruppe „Letzte Generation“ stehen mit einem Banner in der Gemäldegalerie Alte Meister an dem Gemälde „Sixtinische Madonna“ von Raffael.

Leipzig. Von der Straßenblockade bis zur Sixtinischen Madonna – man muss die Aktionen der "Letzten Generation" nicht gut finden. Es lässt sich auch trefflich streiten, ob sie tatsächlich hilfreich sind für den so wichtigen Kampf gegen die Klimakrise. Gleichzeitig muss man gerade genau hinschauen, wie Justiz und Sicherheitsbehörden mit der Bewegung umgehen: Berlin prüft, ob es sich bei der "Letzten Generation" um eine kriminelle Vereinigung handelt. Bayern wendet die Präventivhaft an, eine Maßnahme die eigentlich für terroristische Gefährder gedacht war. Und in Sachsen kümmert sich plötzlich die Extremismus-Abteilung des Landeskriminalamtes um Sachbeschädigung.

So entsteht der Eindruck, dass hier eine umstürzlerische Truppe am Werk ist, die im Geheimen agiert. Beides ist nicht der Fall. Die „Letzte Generation“ ist radikal, was die Mittel betrifft. Ihre Unterstützer haben aber auch konkrete politische Forderungen an demokratisch gewählte Politiker: Tempolimit auf den Autobahnen, die Einführung des 9-Euro-Tickts. Ihre Vorträge und Trainings für Straßenblockaden sind öffentlich. Die radikalen Klimaschützer stellen Videos von Straftaten online – weil sie das Drama brauchen. Ihre Namen sind meist bekannt. So war es auch nach der Aktion in der Gemäldegalerie. Eine Hausdurchsuchung mit 60 Beamten wirkt in dem Fall weniger wie eine Notwendigkeit als eine Machtdemonstration.