Razzia bei Melanie Müller: Polizei lässt Haustür in Leipzig-Wahren aufbohren

Leipzig. Am Mittwochvormittag um 10 Uhr führte das Leipziger Finanzamt am Wohnhaus der Leipziger Partysängerin Melanie Müller in Leipzig-Wahren eine Razzia durch. Die Leipziger Polizei unterstützte die Hausdurchsuchung mit zwei Streifenwagen. Im Einsatz waren mehrere Finanzbeamte, zehn Polizisten sowie ein Spürhund.

Der Schlüsseldienst machte sich mit einem Bohrer an Melanie Müllers Haustür zu schaffen. © Quelle: André Kempner

Razzia in Leipzig bei Sängerin Melanie Müller: Dienstagabend noch Auftritt auf Mallorca

Erst nach 40 Minuten und untermalt von den lauten Bohrgeräuschen eines hinzugerufenen Schlüsseldienstes, erlangten die Behörden Zugang zur Wohnung. „Die haben ’was Gutes verbaut“, urteilt der Fachmann über die weiße Haustür des alten Bahnhofsgebäudes, in dem Müller lebt. Dann betraten die Beamten das Gebäude.

Der Grund für die Durchsuchung ist unklar. Nach LVZ-Informationen handelt es sich bei dem Einsatz um die Vollstreckung eines Bescheids durch das Finanzamt. Jörg Herold, Sprecher des Sächsischen Finanzministeriums, verwies auf das Steuergeheimnis.

Die Leipziger Sängerin Müller befindet sich derweil auf Mallorca. Am Dienstagabend trat sie laut ihrer Instagram-Story in der bekannten Ballermann-Discothek „Oberbayern“ auf. Am Sonntag hatte sie den neuen Song „Ananassaft“ veröffentlicht – mitsamt eines auf Mallorca gedrehten Videos.

Nicht die erste Durchsuchung bei Melanie Müller

Bereits im Oktober vergangenen Jahres bekam es Melanie Müller mit einer Hausdurchsuchung zu tun. Damals rückte die Polizei an, weil Müller bei einem Konzert in Leipzig einen Hitlergruß gezeigt haben sollte. Videomaterial des Auftritts schien den Vorwurf zu bestätigen.

Als die Staatsanwaltschaft letztes Jahr Anklage erhob, beteuerte Müller ihre Unschuld: „Frau Müller hat mit der rechtsextremen Szene nichts zu tun und distanziert sich auch weiterhin von rechtsextremen Gedankengut auf das Schärfste.“

