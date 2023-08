Razzia bei Melanie Müller und Kontrollen im Leipziger Radverkehr

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

im Leben der früheren Dschungelkönigin Melanie Müller geht es weiter turbulent zu: Am Mittwochvormittag standen Mitarbeiter des Finanzamtes mit Polizeiunterstützung samt Spürhund vor ihrem Anwesen in Leipzig-Wahren. Da die Sängerin derzeit auf Mallorca ist, öffnete ein Schlüsseldienst die Tür für die Ermittler. Warum es zu der Razzia kam, darüber hüllt sich die Behörde in Schweigen. Mein Kollege Josa Mania-Schlegel war vor Ort und erfuhr immerhin, dass es sich bei dem Einsatz um die Vollstreckung eines Bescheids durch das Finanzamt handeln soll.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ermittler bei Melanie Müller vorbeischauen. Bereits im Oktober vergangenen Jahres bekam sie es mit einer Hausdurchsuchung zu tun. Damals rückte die Polizei an, weil Müller bei einem Konzert in Leipzig einen Hitlergruß gezeigt haben sollte. Videomaterial des Auftritts schien den Vorwurf zu bestätigen. Als die Staatsanwaltschaft letztes Jahr Anklage erhob, beteuerte Müller jedoch ihre Unschuld und wies jede Nähe zur rechtsextremen Szene vehement zurück.

Razzia bei Melanie Müller: Der Schlüsseldienst musste die Haustür an ihrem Wohnhaus in Leipzig-Wahren öffnen. © Quelle: André Kempner

Ein anderer Einsatzort für die Polizei war am Mittwochmorgen die Karlbrücke in Schleußig. Diese wird täglich von zahlreichen Radfahrern befahren, obwohl das wegen der Bauarbeiten verboten ist. Polizei und Ordnungsamt winkten am Mittwoch zahlreiche Radfahrer heraus und baten sie zur Kasse. Und es wurde teuer: 55 Euro kassierten die Beamten von jedem Baustellen-Ignoranten, wie LVZ-Reporterin Kerstin Decker vor Ort erfuhr.

Dabei erlebte sie aufschlussreiche Szenen. Eine junge Frau fordert die Bediensteten auf, lieber Autofahrer zur Kasse zu bitten, die auf Gehwegen parken. Wieder andere beschimpfen Polizei und Ordnungsamt: „Ihr habt wohl nichts Besseres zu tun?“

Nein, haben sie nicht. Der Kontroll-Einsatz ist mehr als berechtigt. Erst vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass viele Verkehrsteilnehmer Verbotsschilder nicht ernst nehmen und Baustellen einfach durchfahren. Andreas Tappert hat dazu in seinem Kommentar eine klare Meinung: Lesen Sie gern seine Meinung hier nach.

Bild des Tages

Es geht wieder los: Am Störmthaler See hat der Aufbau für das "Highfield"-Festival begonnen. Am Donnerstag ist Anreisetag für viele Musikfans. © Quelle: Andre Kempner

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Krankenstand in Sachsen am höchsten: Nie waren die Zahlen höher - immer mehr Sachsen gehen zum Arzt und lassen sich krankschreiben. Woran liegt das? Und unter welchen Krankheiten leiden die Menschen im Freistaat am meisten? Nie waren die Zahlen höher - immer mehr Sachsen gehen zum Arzt und lassen sich krankschreiben. Woran liegt das? Und unter welchen Krankheiten leiden die Menschen im Freistaat am meisten? LVZ-Autor Roland Herold hat nachgehakt - und zwei Hauptursachen herausgefunden.

Tödliche Schlägerei vor Studentenklub: Im Prozess um den Tod eines 34-jährigen Mannes im vergangenen Jahr hat der Angeklagte jetzt die Tat gestanden. Vor dem Leipziger Landgericht gegen den mutmaßlichen Schläger geht es aber auch um weitere massive Prügelattacken. Im Prozess um den Tod eines 34-jährigen Mannes im vergangenen Jahr hat der Angeklagte jetzt die Tat gestanden. Vor dem Leipziger Landgericht gegen den mutmaßlichen Schläger geht es aber auch um weitere massive Prügelattacken. LVZ-Reporter Frank Döring berichtet.

Neue Corona-Variante auf dem Vormarsch: Ist Corona immer noch nicht überwunden? Die neue Variante EG.5 - oder auch „Eris“ genannt - breitet sich jedenfalls rasch aus. Experten sind noch nicht besonders beunruhigt - und beobachten doch den Verlauf sehr genau. Ist Corona immer noch nicht überwunden? Die neue Variante EG.5 - oder auch „Eris“ genannt - breitet sich jedenfalls rasch aus. Experten sind noch nicht besonders beunruhigt - und beobachten doch den Verlauf sehr genau. Was wir über EG.5 wissen - lesen Sie hier nach

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend - mit hoffentlich einer passendes Erfrischung. Denn das Schwitzen geht vorerst weiter. Schuld an der drückenden Schwüle ist übrigens die Taupunkttemperatur: Liegt diese über16 wird‘s unangenehm. Leipzig liegt derzeit bei 17 bis 18 - aber immerhin mit fallender Tendenz.

Halten Sie durch! Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





Stimmen Sie ab!

