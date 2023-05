﻿Drogen, Geld und Rolex-Uhren: Festnahmen bei Razzia in Leipziger Eisenbahnstraße

Leipzig. Sie kamen mit 85 Beamten sowie Rauschgift- und Bargeldspürhunden: Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Dresden haben jetzt bei einem Schlag gegen die Drogenszene auch eine heiße Spur in die Leipziger Eisenbahnstraße verfolgt. Nach LVZ-Informationen stießen sie dort auf die mutmaßlichen Zulieferer eines Rauschgiftrings, der auch im Leipziger Umland agierte. Die drei Tatverdächtigen – zwei 25-Jährige und ein 26-Jähriger mit deutscher Staatsbürgerschaft – wurden vorläufig festgenommen.

Insgesamt vier Wohnungen durchsuchten die Einsatzkräfte am Donnerstag, wie die Behörden am Freitag informierten, wobei es sich nicht um reine Bunkerwohnungen für Drogen gehandelt haben soll. Es ging um den Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Bei der Razzia wurden zwei Kilogramm Haschisch, 2,4 Kilogramm Marihuana, 1,2 Kilogramm Amphetamin in Form von Ecstasy-Pillen, zehn Gramm Kokain, 26.500 Euro Bargeld sowie 50 Gold- und Silbermünzen sichergestellt.

Indoor-Plantage in Leipziger Wohnung

Zudem stießen die Beamten auf eine kleine Indoor-Cannabisplantage mit etwa 20 Jungpflanzen. Wie einträglich das Geschäft mit den illegalen Substanzen war, offenbarten weitere Funde: So wurden in den Wohnungen zwei hochwertige Armbanduhren sichergestellt. Wie die LVZ aus Behördenkreisen erfuhr, handelte es sich dabei um augenscheinlich echte Rolex-Uhren im Wert von jeweils mindestens 15.000 Euro.

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Durchsuchungen des Zollfahndungsamtes Dresden am 28. März in Colditz, wo unter anderem 5,5 Kilogramm sowie eine professionelle Indoor-Cannabisplantage mit etwa 2.600 Pflanzen sichergestellt wurden. Im Zuge dieses Verfahrens seien auch Tatverdächtige in Leipzig und Bad Lausick ins Visier der Behörden geraten, sagte Frank Schröter vom Zollfahndungsamt Dresden auf Anfrage.

Telefone überwacht, Zusammenhänge aufgeklärt

In separaten Ermittlungen seien diese Spuren dann verfolgt worden. So wurden Telefone von Verdächtigen überwacht. Allmählich klärte man dabei mögliche Zusammenhänge auf und es kristallisierte sich eine gewisse Struktur heraus, wie der Drogenring funktioniert haben könnte. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass von der Leipziger Eisenbahnstraße das Rauschgift im großen Stil nach Colditz geliefert wurde. Von da soll zumindest ein Teil der illegalen Ware nach Bad Lausick transferiert worden sein. Hier wurde ebenfalls am Donnerstag ein 25-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen. 300 Gramm Marihuana, 50 Gramm Crystal-Meth sowie 73.500 Euro in bar stellten die Einsatzkräfte hier sicher.

Allerdings stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang, betonten die Behörden. Jetzt gehe es darum, die schriftlichen und elektronischen Beweismittel auszuwerten, mögliche Kontakte der Tatverdächtigen zu überprüfen. Es sei durchaus möglich, dass sich im Zuge dieser Ermittlungsarbeiten noch Spuren zu weiteren Bandenmitgliedern ergeben, hieß es. Die vorläufigen Festnahmen der vier Tatverdächtigen wurden noch am gleichen Tag durch die zuständigen Staatsanwaltschaften wieder aufgehoben.