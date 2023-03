﻿Nach brutalem Angriff in Budapest: Spezialeinheiten durchsuchen Wohnungen im Leipziger Süden und Osten

Mit Gummihammer und Schlagstock sollen die Angreifer auf mutmaßliche Rechtsextreme eingeschlagen haben, einige kommen offenbar auch aus Leipzig. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt.

Leipzig. Spezialkräfte der sächsischen und thüringischen Polizei haben am Mittwoch in den Leipziger Stadtteilen Connewitz und Volksmarsdorf sowie in Jena mehrere Wohnungen durchsucht. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit einem brutalen Überfall auf Rechtsextreme in Ungarn, an dem auch mehrere Linksextreme aus Deutschland beteiligt sein sollen.