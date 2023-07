Bahnstrecke zwischen Leipzig, Döbeln und Chemnitz: Das ist nun zu beachten

Leipzig. Aufgrund von Personalengpässen und Bautätigkeit kommt es auf der Regionalbahnstrecke zwischen Leipzig und Döbeln (RB 110) noch bis Ende August zu Zugausfällen und teilweise Schienenersatzverkehr. Auf der sonst etwas schnelleren Schiene bis nach Chemnitz (RE 6) müssen Reisende parallel dazu ebenfalls mit Verspätungen rechnen und auch zeitweise auf Busse umsteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ein Sprecher der zuständigen Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) am Montag erklärte, hätten Urlaubszeit und Krankheitsfälle Auswirkungen auf die Mitarbeiterzahl bei der Bahn, weshalb nicht alle Züge wie üblich eingesetzt werden könnten. „Damit unsere Kunden aber dennoch auf verlässliche Abfahrtzeiten vertrauen können, haben wir für die RB 110 nach Döbeln einen Regelfahrplan zur Ferienzeit aufgesetzt.“ Beim Planen sei darauf geachtet worden, dass die Behinderungen gerade in den Stoßzeiten mit vielen Pendlerinnen und Pendlern noch am geringsten ausfallen.

Lesen Sie auch

Welche Züge der RB 110 sind betroffen?

Konkret betrifft der Schienenersatzverkehr samt verlängerter Fahrtzeit das Teilstück zwischen Leipzig und Grimma. Auf dem neuen Ferienfahrplan der MRB sind zur Orientierung Tage und Zugnummern vermerkt, an denen Reisende dann ablesen können, inwieweit sie auch betroffen sind. „Zudem gibt es die Informationen natürlich auch über die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn“, so der MRB-Sprecher weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So fahren an diesem Montag die Züge mit den Nummern 27736 (Leipzig, ab 15.36 Uhr), 27744 (17.36 Uhr) und 27748 (18.36 Uhr) nicht, sondern werden auf dem Teilstück bis Grimma durch Busse ersetzt. Die Abfahrt des Schienenersatzverkehrs beginnt in Leipzig auf dem Vorplatz vor der Osthalle. Selbiges gilt in entgegengesetzter Richtung am Montag auch für die Züge 27735 (ab Grimma 14.25 Uhr), 27743 (16.52 Uhr) und 27747 (17.52 Uhr).

Anders ist die Situation dann beispielsweise am kommenden Wochenende: Hier fahren oben genannte Züge der RB 110 aufgrund des erwartet höheren Touristenaufkommens normal, dafür werden an Samstagen und Sonntagen die früheren und späteren Abfahrten mit Schienenersatzverkehr bedient.

Zu beachten ist generell: In Bussen ist weniger Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder.

Download: Ferienfahrplan RB 110 Leipzig nach Döbeln (24.7. bis 28.8.)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum fahren manche Züge aktuell nur bis Beucha?

Die Personalengpässe sind nicht das einzige Problem auf der Strecke. Abgesehen vom geänderten Regelfahrplan wird auch gebaut – dies aber vor allem nur in den Abendstunden. Am Dienstag, den 25.7., fahren die Regionalbahnen RB 110 mit Nummer 27758 (ab Leipzig, 23.26 Uhr) und 27000 (0.35 Uhr) im Schienersatzverkehr bis Beucha. Vor dort geht es dann mit dem Zug bis nach Döbeln, heißt es. Die Bauarbeiten sollen am 6. August beendet werden.

Download: Baustellenfahrplan RB 110 Leipzig nach Döbeln (10.7. bis 6.8.)

Wie fährt der Regionalexpress nach Chemnitz?

Zusätzlich zu den genannten Streckenerneuerungen zwischen Leipzig und Döbeln arbeitet die Deutsche Bahn in den kommenden Wochen auch auf der Strecke bis nach Chemnitz an den Gleisen. Einerseits führe dies zu Verspätungen bei den regulären Abfahrtzeiten des Regionalexpress RE 6. In den späten Abendstunden müssten Reisende zwischen Burgstädt und Chemnitz aber auch auf Busse umsteigen. Dabei gilt auch hier: Es gibt weniger Platz als üblich für Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern. Die Arbeiten auf der Regionalexpress-Strecke sind noch bis zum 13. August geplant.

Download: Baustellenfahrplan RE 6 Leipzig – Chemnitz (24.7. bis 28.7.)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Download: Baustellenfahrplan RE 6 Leipzig – Chemnitz (31.7. bis 7.8.)

Download: Baustellenfahrplan RE 6 Leipzig – Chemnitz (8.8. bis 13.8.)

LVZ