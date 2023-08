Neues Umfeld an RB-Arena: Leipziger können über die Pläne zur Umgestaltung mitreden

Leipzig. Vieles soll im Umfeld der Red Bull Arena in Leipzig umgestaltet werden. Die neuen Pläne für Leipzigs Stadionumfeld stehen bereits konkret. Geplant ist viel: von einer neuen Brücke über die Elster bis hin zu Parkhäusern und der Entscheidung, wo in Zukunft die Kleinmesse stattfinden soll.

Nun lädt die Stadt Leipzig die Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam über die Entwürfe zu diskutieren. Am 24. August sind die Pläne zum Stadionumfeld im Rahmen einer öffentlichen Sondersitzung, ab 18 Uhr im Kultursaal des Amtes für Sport, einzusehen.

Am 16. August hatte die Stadt die neuen Pläne vorgestellt. Demnach werde in der denkmalgeschützten Nordtribüne des früheren Schwimmstadions nun ohne RB ein Sportmuseum errichtet. Vor dem ehemaligen Kassenhäuschen ist ein neuer Stadionzugang für 9000 Fans geplant. Zudem soll die Containerschule auf dem Robert-Koch-Platz weichen, da bis 2028 das historische Schulhaus in der Max-Planck-Straße saniert sein soll.

