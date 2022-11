Drei Großevents in Leipzig: Das müssen Sie zur Anreise wissen

Leipzig. Gleich drei große Veranstaltungen starten am Mittwochabend in Leipzig fast zeitgleich: 10.000 Fans wollen Mittwochabend um 20 Uhr zum Konzert von Andrea Berg in der Neuen Messe, 5500 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet die Quarterback Arena für die TV-Show „Let’s Dance“. Der Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr. Das Bundesliga-Heimspiel zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg mit knapp 40.000 Gästen beginnt um 20.30 Uhr – viel Verkehr ist also vorprogrammiert. Die Stadt empfiehlt in einer Mitteilung dringend eine rechtzeitige Anreise.

Ausfälle der Straßenbahn in Leipzig – Sonderlinien sollen fahren

Nach Angaben der LVB wird es am Mittwoch eine außerplanmäßige Betriebsversammlung geben. Deswegen werden die Straßenbahnlinien 2, 8, 10 und 12 sowie die Buslinien 60 und 89 komplett ausfallen. Die extra für die drei Events eingerichteten Sonderlinien zu den Veranstaltungsorten sollen aber wie geplant fahren. Die LVB bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über ihre Fahrt zu informieren.

Einschränkungen bei Parkplätzen Rund um die Arena und das Stadion

Da in Stadion- und Arenanähe nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, empfiehlt die Stadt die Park-and-Ride-Parkplätze "Leipziger Messe", "Schönauer Ring", "Plovdiver Straße", "Lausen" und "Völkerschlachtdenkmal" zu nutzen. Von dort fahren Sonderlinien zu den Veranstaltungsorten. Die Eintrittskarten für das Fußballspiel beinhaltet die Nutzung von Bus und Bahn vier Stunden vor und nach dem Spiel im gesamten Bereich des Mitteldeutschen Verkehrsbundes.

Die Parkhäuser in der Innenstadt, die über das Parkleitsystem zu finden sind, haben in der Regel auch noch freie Parkplätze. Für Fans aus Leipzig rät die Stadt, mit dem Fahrrad zu kommen. RB Leipzig stellt auf der Festwiese bewachte Abstellplätze bereit.

Straßensperrungen im Waldstraßenviertel während des RB-Spiels

Für Rettungswege ist außerdem von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr das westliche Waldstraßenviertel zwischen der gesperrten Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße gesperrt. Im östlichen Waldstraßenviertel ist der Bereich zwischen Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben nicht befahrbar.

Anwohnerinnen und Anwohner, Taxis und Lieferfahrzeuge können das Gebiet über die Leibnizstraße in die Hinrichsenstraße und aus der Straße Am Sportforum in die Goyastraße, weiter in die Max-Planck-Straße befahren. Radfahrer können in mit „Radfahrer frei“ gekennzeichneten Straßen in den Sperrkreis fahren. Aufgrund von Bauarbeiten ist eine Ausfahrt vom westlichen Waldstraßenviertel nur über die Friedrich-Ebert-Straße in die Jahnallee und aus dem östlichen Viertel nur über die Funkenburgstraße zur Jahnallee möglich.

Von rok