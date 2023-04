Banner-Aktion gegen Ballermann-Star: Fans von RB Leipzig protestieren gegen Melanie Müller

Mit einer Banner-Aktion haben Fans von RB Leipzig am Samstag während des Heimspiels gegen den FC Augsburg gegen die Leipziger Sängerin Melanie Müller protestiert. Gegen die 34-Jährige laufen polizeiliche Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verbindungen in die rechte Szene.

Leipzig. “Kein Safespace für Nazis. M. Müller raus aus dem ZS“, ist in großen weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund zu lesen. Es ist ein deutlicher Protest der Fans von RB Leipzig gegen die Ballermann-Sängerin Melanie Müller am Samstag beim Heimspiel in der Red Bull Arena – ehemals Zentralstadion (ZS).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RB Leipzig spielt gegen den FC Augsburg und kann später einen 3:2-Sieg feiern. Währenddessen halten Besucher der Fankurve für wenige Sekunden verschiedenen Plakate hoch. Einige davon richten sich allgemein gegen Polizeieinsätze und Behörden. Doch dann hielten Besucher ein Banner hoch, das explizit die Leipziger Sängerin und Ballermann-Star Melanie Müller (34) adressierte.

Dieser öffentliche Protest hat folgende Vorgeschichte: In den vergangenen Monaten hat die 34-Jährige mit einem Video Schlagzeilen gemacht. Darin zu sehen, wie Müller auf einer Bühne steht und singt – umringt von mutmaßlich „Sieg Heil“-schreienden Zuschauern. Und auch sie selbst hob darin den Arm in eine Position, die starke Ähnlichkeiten zum Hitlergruß aufweist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Oktober 2022 wurde die Wohnung von Schlagersängerin Melanie Müller in Leipzig durchsucht, es wird wegen eines mutmaßlichen Nazi-Grußes gegen sie ermittelt. Es sei aktuell nicht absehbar, wann die Ermittlungen abgeschlossen werden.

Melanie Müller selbst hatte die Vorwürfe vehement bestritten und jede Nähe zu Rechtsradikalen von sich gewiesen. Sie habe den Nazigruß nicht gezeigt. Die fragliche Geste in dem Video sei eine Anheizer-Bewegung für das Publikum gewesen. Für die Sängerin gilt die Unschuldsvermutung.

Die Fans von RB Leipzig hingegen haben ihr Urteil über die Sängerin offenbar bereits gefällt: denn bereits beim Spiel zwischen RB Leipzig und Hertha BSC Berlin am 8. April in Berlin, hatte es Proteste gegeben. Dort soll Melanie gemeinsam mit ihrem Partner Andreas Kunz im Leipziger Gästeblock gestanden haben. Dabei soll der 52-Jährige Kleidung der bekannten Nazi-Marke Thor Steinar getragen haben. Informationen der „Bild“ Zeitung zufolge, soll Andreas Kunz sogar des Blocks verwiesen worden sein.

Lesen Sie auch

RBL vs FC Augsburg: Ausgleich löste Atemnot bei Leipzigs Kevin Kampl aus

Die Freude über sein erstes Bundesliga-Tor nach fast drei Jahren wurde Kevin Kampl von einer Panikattacke verdorben. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig konnte nach seinem Treffer zum 1:1 gegen den FC Augsburg (3:2) nicht mehr einatmen. „Ich habe ein bisschen Panik bekommen, weil ich keine Luft mehr bekam“, sagte Kampl dem MDR. „Ich habe versucht einzuatmen, doch das ging nicht mehr. Das war ein kleiner Schock.“ Nach 20 Sekunden sei es dann besser geworden. Zuletzt hatte der 32-Jährige Mitte Juni 2020 gegen Düsseldorf getroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Treffer gegen Augsburg erzielte Kampl in Mittelstürmer-Manier - inklusive hartem Zweikampf mit Maximilian Bauer. „Ich habe irgendwie einen Schlag hinten reinbekommen. Es hat sich angefühlt, als wäre meine Lunge zusammengefallen“, erklärte der frühere slowenische Nationalspieler. Das eigentliche Problem sei dann die Panik, weil man nicht mehr atmen könne.

Unbeeindruckt von dem Zwischenfall zeigte Kampl seine beste Leistung im Leipziger Trikot seit geraumer Zeit. In der 35. Minute legte er Timo Werner das 3:1 auf, es war der 100. Bundesliga-Treffer des Nationalstürmers. Kampl hat in dieser Saison weniger Einsätze als in den Vorjahren, stand in bisher 24 Liga-Einsätzen 14-mal in der Startelf. In den vergangenen vier Spielen lief der Routinier jedoch immer von Beginn an auf.