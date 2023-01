﻿Leipziger Umweltgruppe will beim Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern gegen Parkchaos protestieren

Am kommenden Freitag empfängt RB Leipzig den Rekordmeister FC Bayern München. Die Umweltgruppe Verkehrswende Leipzig befürchtet erneut Blechlawinen und Falschparker rings um das Sportforum, Sie hat deshalb zwei Kundgebungen angezeigt.

Leipzig. Parkende Fahrzeuge auf Fuß- und Radwegen, Autos in Grünflächen, Blechlawinen auf allen Zufahrtsstraßen – im Rahmen des ersten Bundesliga-Spiels von RB Leipzig in diesem Jahr am kommenden Freitag rechnen Umweltaktivisten erneut mit chaotischen Zuständen am Leipziger Sportforum. Eine Initiative ruft zu Protesten auf und mahnt die Stadtverwaltung, das Problem endlich zu lösen.