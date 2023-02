Nach RB Leipzig gegen Frankfurt: Polizei zieht positives Fazit – P+R-Plätze wenig genutzt

Zerfahrenes Spiel beim BFC: Lok Leipzig zeigt beim 1:1 Comeback-Qualität

Der 1. FC Lok Leipzig hat in der Fußball-Regionalliga auswärts so seine Probleme. Die wurden am Sonntag auch in Berlin deutlich. Beim BFC gelang ein spätes 1:1 dank Goalgetter Djamal Ziane.