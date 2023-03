RB Leipzig gegen Mainz 05: Das sollten Sie am Samstag bei der Anreise beachten

Am Samstag spielt RB Leipzig in der Red Bull Arena gegen Mainz 05. Es kann daher in der Stadt und rund um die Arena ziemlich voll werden. Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu Parkmöglichkeiten, Halteverboten und Sperrgebieten.

Leipzig. Das Ordnungsamt Leipzig warnt vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Zuge des Bundesliga-Spiels von RB Leipzig gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr in der Red Bull Arena). Da in der benachbarten Quarterback Immobilien Arena abends noch eine weitere Veranstaltung beginnt, rechnet das Ordnungsamt mit Engpässen bei den Parkmöglichkeiten.

Autofahrer sollten Park-and-Ride-Parkplätze nutzen

Da diese nur beschränkt zur Verfügung stehen, könnten Autofahrer die Park-and-Ride-Parkplätze an der Leipziger Messe, dem Schönauer Ring, der Plovdiver Straße, Lausen und am Völkerschlachtdenkmal nutzen, heißt es aus dem Rathaus. Auch die Parkhäuser in der Innenstadt haben in der Regel noch freie Kapazitäten.

Ortsansässige Leipziger Fans sollen außerdem nach Möglichkeit mit dem Fahrrad anreisen. RB Leipzig habe dazu bewachte Abstellplätze auf der Festwiese eingerichtet.

Leipziger Verkehrsbetriebe bieten Sonderlinien an

Anlässlich des Spiels bieten die Leipziger Verkehrsbetriebe Sonderlinien von und zum Stadion an. Der Fahrplan kann auf der Website der LVB eingesehen werden. Die Fußball-Eintrittskarte kann jeweils vier Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte genutzt werden.

Halteverbot am Stadion und Sperrungen im Waldstraßenviertel

Unmittelbar um die Red Bull Arena wird das Ordnungsamt Halteverbote in der Goya- und der Eitingonstraße einrichten, um die Rettungswege freizuhalten. Für Bewohner, Lieferfahrzeuge, Taxis sowie Radfahrer soll die Einfahrt in das Sperrgebiet möglich sein.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Waldstraße am Waldplatz und zwischen Leutzscher Allee/Zöllnerweg und Goyastraße aufgrund von Gleisarbeiten für eine längere Zeit gesperrt ist – eine Ausfahrt aus dem Sperrkreis ist dort nicht mehr möglich.

Von 12.30 bis 15.30 Uhr werden außerdem das westliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch die aktuell ohnehin gesperrte Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße) und das östliche Waldstraßenviertel (Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben) gesperrt, um dort Rettungswege einzurichten. Eine Ausfahrt aus dem Sperrkreis ist für Bewohner und Lieferfahrzeuge im westlichen Waldstraßenviertel über die Friedrich-Ebert-Straße in die Jahnallee und im östlichen Teil über die Funkenburgstraße möglich.