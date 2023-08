Neues Verkehrskonzept bei RB Leipzig: Polizei zieht nach Stuttgart-Spiel positives Fazit

Leipzig. RB Leipzig ist mit einem neuen Verkehrskonzept in die neue Bundesligasaison gestartet: Beim ersten Heimspiel der Saison gegen VfB Stuttgart füllten 46.000 Fans am Freitagabend die Red Bull Arena – trotz anfänglichen Unwetters. In der Vergangenheit führte der Besucheransturm oft zu Verkehrsproblemen vor dem Stadion. Das blieb mit dem neuen und erstmals getesteten Verkehrskonzept der Polizei und Stadt am Freitag jedoch weitestgehend aus, wie die Behörde am Samstag mitteilte.

Demnach war die Leipziger Polizei gemeinsam mit der sächsischen Bereitschaftspolizei hauptsächlich darauf bedacht, den Verkehrsfluss im Stadionumfeld bei der An- und Abreise zu gewährleisten. Außerdem wurde überprüft, ob die Vorgaben des neuen Verkehrskonzepts eingehalten wurden. Weiterhin haben Polizei und Ordnungsamt verkehrswidriges Parken unterbunden oder entsprechend sanktioniert. „Dies war jedoch kaum erforderlich, da die Verkehrsregeln im Stadionumfeld durch den Großteil der Besucher eingehalten wurden“, so die Polizei in einer Mitteilung.

Viele Menschen seien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, heißt es. Die Leipziger Verkehrsbetriebe hatten auch Sonderbahnen eingesetzt. Auch das Park & Ride-Angebot sei gut genutzt worden; so sei nach Angaben der Polizei der P&R-Parkplatz am Völkerschlachtdenkmal voll ausgelastet gewesen.

Beim nächsten Heimspiel am 16. September gegen den FC Augsburg wollen Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung des Verkehrskonzepts ebenfalls kontrollieren.

Neues Verkehrskonzept setzt auf autoarme An- und Abreise

Im neuen Verkehrskonzept haben Polizei und Stadt einen Fokus darauf gesetzt, die staufreie Durchfahrt für Straßenbahnen und damit eine schnelle An- und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurde die Verkehrsführung geändert, damit der Bereich und die Gleise im Umfeld der Red Bull Arena möglichst verkehrsarm bleiben.

Erstmals wurde auch eine erweiterte Anwohnerschutzzone im Waldstraßenviertel eingerichtet. Außerdem wurde die Jahnallee für die Abreise stadtauswärts an der Tram-Haltestelle Sportforum gesperrt. Damit sollte vermieden werden, dass sich Fußgängerinnen und Fußgänger und Autos gegenseitig behindern.

