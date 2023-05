RB Leipzig gegen Bremen: Anreisealternativen für die Fans

Leipzig. Zum Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem SV Werder Bremen am Sonntag, 14. Mai, ab 17.30 Uhr, werden Halteverbote und Sperrkreise eingerichtet. So sollen die Rettungswege im Umkreis der Red Bull Arena freigehalten werden. Zusätzlich würden wegen der Frühjahrsmesse am Cottaweg und einer Veranstaltung in der Quarterback Immobilien Arena die Parkplätze im Umkreis knapp, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte.

Das Ordnungsamt riet allen Gästen, die mit dem Auto kommen, dringen dazu, den digitalen Anzeigetafeln auf dem Autobahnring zu den Park-and-Ride-Parkplätzen „Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Lausen“ und „Völkerschlachtdenkmal“ zu folgen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe werden neben den gängigen Linienfahrten Sonderlinien einsetzen, die mit der Eintrittskarte fürs Spiel kostenlos genutzt werden können. Weitere Infos zu den Linien gibt es unter der Servicenummer (0341) 19449 oder über die LeipzigMove-App. Für Fußballfans aus Leipzig werde es auf der Festwiese bewachte Abstellplätze für Fahrräder geben.

Sperrkreis und Halteverbote im Waldstraßenviertel

Der Sperrkreis wird wie üblich von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im westlichen und östlichen Waldstraßenviertel eingerichtet. Konkret betrifft dies die Gustav-Adolf-Straße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Goyastraße, die Waldstraße, die Jahnallee, die Leibnizstraße und den Elstermühlgraben, sowie die aktuell ohnehin gesperrte Waldstraße. Der Sperrkreis sei nur dort für Fahrräder freigegeben, wo entsprechende Verkehrszeichen angebracht sind, so das Rathaus.

Zudem sollen ein Halteverbot für die Waldstraße, die Goyastraße und die Eitingonstraße gelten. Die Stadt erinnert zudem an die generellen Halteverbote an der Rettungswache und an Feuerwehrzufahrten.

Bewohnerinnen und Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge sollen das Waldstraßenviertel weiterhin aus der Leibnizstraße in die Hinrichsenstraße sowie aus der Straße Am Sportforum in die Goyastraße und weiter in die Max-Planck-Straße befahren können. Heraus führe im Westen nur noch die Friedrich-Ebert-Straße in die Jahnallee, aus dem Osten die Funkenburgstraße.