Aufgrund des Bundesliga-Spiels RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach wird es am Samstag voll rund um die Red Bull Arena. Zudem zaubern die Ehrlich Brothers in der Arena. Hier die wichtigsten Infos zu Parkmöglichkeiten, Halteverboten und Sperrgebieten.

RB-Spiel und Ehrlich-Brothers in Leipzig: Was Sie zur Verkehrslage am Samstag wissen sollten

Leipzig. Das Ordnungsamt Leipzig warnt vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen am Samstag aufgrund des Bundesliga-Spiels von RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr in der Red Bull Arena). Schon um 14 Uhr beginnt zudem eine Show der Magier „Ehrlich Brothers“ in der Quarterback Immobilien Arena – direkt nebenan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ordnungsamt empfiehlt Park-and-Ride-Parkplätze

Da nur sehr beschränkte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, könnten Autofahrer die Park-and-Ride-Parkplätze an der Leipziger Messe, dem Schönauer Ring, der Plovdiver Straße, Lausen und am Völkerschlachtdenkmal nutzen, heißt es aus dem Rathaus. Auch die Parkhäuser in der Innenstadt haben in der Regel noch freie Kapazitäten. Die Parkplätze seien über Anzeigetafeln auf dem Autobahnring und Infotafeln in der Innenstadt leicht zu finden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Leipziger Fans wird auch auf die Anreise per Fahrrad hingewiesen. Hierfür stellt RB überwachte Abstellplätze auf der Festwiese vor dem Stadion zur Verfügung.

Halteverbote nahe des Stadions

Für das Gebiet um die Arena kündigt das Ordnungsamt weitere Maßnahmen an: Um Rettungswege freizuhalten, werde es Halteverbote in der Eitingon- und Goyastraße geben. Das gleiche gilt auch für die gesperrte Waldstraße aufgrund des Schienenersatzverkehrs. Für Bewohner, Lieferfahrzeuge, Taxis sowie Radfahrer soll die Einfahrt in das Speergebiet möglich sein.

Weiterhin gilt zu beachten, dass die Waldstraße am Waldplatz und zwischen Leutzscher Alle/Zöllnerweg und Goyastraße aufgrund von Gleisarbeiten für eine längere Zeit gesperrt ist. Von 12.30 bis 15.30 Uhr wird außerdem das westliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch die aktuell ohnehin gesperrte Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße) und das östliche Waldstraßenviertel (Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben) aufgrund der Einrichtung des Sperrkreises zur Sicherung der Rettungswege gesperrt.

Fahrplan und Sonderlinien der LVB

Eine Übersicht über den Fahrplan sowie die eingesetzten Sonderlinien haben die Leipziger Verkehrsbetriebe veröffentlicht. Weitere Auskünfte erhalten die Fahrgäste am Servicetelefon 0341 19449 oder über die kostenlose App LeipzigMOVE.