Die Stadtverwaltung, RB Leipzig und die LVB wollen mit einem neuen Verkehrskonzept die An- und Abreise der Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver machen. Was das für den Autoverkehr bedeutet.

Leipzig. Weniger Verkehrschaos auf von Autos verstopften Straßen rund um die Red-Bull-Arena, dafür freie Fahrt für Straßenbahnen: Leipzig wird beim Saisoneröffnungsspiel von RB Leipzig am 5. August einen erweiterten Stadion-Sperrkreis testen. Das kündigten die Stadtverwaltung, der Fußball-Bundesligist und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Dienstag an.