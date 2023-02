﻿So kommen Sie trotz des LVB-Streiks zum RB-Spiel gegen ManCity

Der Streik bei den LVB trifft auch Fans von RB Leipzig und ManCity: 45.000 Zuschauer werden zum Champions-League-Spiel erwartet. So kommen sie auch ohne Tram und Bus zum Stadion.

Leipzig. Ausgerechnet am Champions-League-Spieltag treten die LVB in den Streik. Es werden erhebliche Einschränkungen im Linienverkehr erwartet. In Hinblick auf das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City am Abend ab 21 Uhr stehen die erwarteten 45.000 Fußballfans vor einer komplizierteren Anreise zur Red Bull Arena. Denn auch von der Auto-Anreise wird aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten abgeraten.