﻿Beim Fußballspiel RB Leipzig vs TSG Hoffenheim: Wieder hunderte Falschparker rund ums Stadion

Leipzig. Die Polizei Leipzig hat am Samstagnachmittag mit Unterstützung von sächsischer Bereitschafts- und Bundespolizei sowie gemeinsam mit dem Ordnungsamt rund um das Fußballspiel RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim ab 15.30Uhr in der Red Bull Arena Kontrollen durchgeführt. Das Stadion war laut Polizeiangaben mit über 45.000 Zuschauern ausgelastet.

Über soziale Medien, mobile Anzeigentafeln und Verkehrswarnmeldungen waren anreisende Fans zuvor unter anderem auf die Nutzung von Park + Ride Möglichkeiten hingewiesen worden, hieß es seitens der Polizei.

Demnach wurden am Samstag dann 200 Falschparker – auch im Auwald – durch Polizei und Ordnungsamt rund um das Stadion dokumentiert. Verkehrswidriges Parken wurde konsequent unterbunden, hieß es. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die polizeilichen Maßnahmen hätten zum Teil die gewünschte Wirkung erzielt. Trotzdem sei es vereinzelt zum Stillstand des Verkehrs im Bereich des Stadions und im nördlichen Stadtgebiet im Bereich des Messegeländes gekommen.

Die P+R Parkplätze in Leipzig-Grünau in der Plovdiver Straße und am Schönauer Ring wurden im Vergleich zu den letzten Fußballspielen mit etwa 50 Prozent Auslastung deutlich geringer angenommen, der Parkplatz am Völkerschlachtdenkmal war mit etwa 50 Prozent und der P+R Neue Messe mit ca. 90 Prozent ausgelastet, hier aber vorrangig durch Besucher der Messe. Der Parkplatz in Lausen wurde mit circa 15 Prozent trotz sehr guter Anbindung an den ÖPNV kaum angenommen.