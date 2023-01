Rund um das jüngste Spiel des RB Leipzig haben Polizei und Ordnungsamt zahlreiche Verkehrsverstöße von Fans zur Anzeige gebracht. Von mehr als 260 Ordnungswidrigkeiten sprach die Polizei am Samstag.

Parken rund um die RB Arena war am 20. Januar 2023, beim Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München eine Geduldsprobe für viele anreisende Fans, die mit dem eigenen Auto kamen. Hier in der Marschner Str. Ecke Mainzer Str. kontrollierte die Polizei den Verkehr.

Wieder Park-Chaos am Stadion: Mehr als 260 Verkehrsverstöße rund um RB-Spiel in Leipzig

Leipzig. Rund um das Spiel des RB Leipzig am Freitagabend haben Polizei und Ordnungsamt zahlreiche Verkehrsverstöße von Fans zur Anzeige gebracht. Von mehr als 260 Ordnungswidrigkeiten sprach die Polizei am Samstag in einer Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Anzeigen betrafen etwa Autofahrer, die ihren Wagen im Landschaftsschutzgebiet „Leipziger Auwald“ geparkt hatten. Zudem hätten einige Autos abgeschleppt werden müssen, weil sie den Verkehr erheblich behindert hätten. Polizei und Ordnungsamt hatten verstärkt Kontrollen anreisender Fans im Stadionumfeld durchgeführt. In zahlreichen Gesprächen hätten die Einsatzkräfte positiven Einfluss auf anreisende Pkw-Fahrer nehmen können, dennoch hielten sich nicht alle Pkw-Fahrer an die Straßenverkehrsordnung, wie die Polizei mitteilte.

Verkehrschaos am Stadion Leipzig schon länger ein Problem

Die Fans beider Mannschaften seien im Vorfeld des Bundesligaspiels auf die Park-and-Ride-Plätze hingewiesen worden, um den innerstädtischen Verkehr und die Parksituation im Umfeld des Stadions zu entlasten. Mehr als 46.000 Fans hatten am Freitagabend den 2:1-Sieg des RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart live im Stadion verfolgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In den vergangenen Monaten war es bei RB-Spielen im Bereich des Stadions immer wieder zu einem Verkehrschaos mit zahlreichen Staus gekommen. Auch viele Falschparker und „wildes Parken“ rund um Stadion und Arena sorgen für Unmut und haben Forderungen nach einem Sofortprogramm zur Lösung des Problems laut werden lassen.

Von lg