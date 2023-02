﻿Polizeibilanz zum RB-Spiel in Leipzig: Fan-Rivalitäten und 300 Falschparker

Die Polizei Leipzig hat am Samstagabend rund um das Fußballspiel von RB Leipzig vs Union Berlin Kontrollen am Station durchgeführt: Hunderte Autos waren wild geparkt, das Ordnungsamt ließ Fahrzeuge abschleppen. Zudem kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fans.

Regelmäßig kommt es im Unfall von Fußballspielen in der RB Arena Leipzig zu Polizeikontrollen. Wie hier am 20. Januar 2023, beim Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München: eine Geduldsprobe für viele anreisende Fans, die mit dem eigenen Auto kamen. Hier in der Marschner Str. Ecke Mainzer Str. kontrollierte die Polizei den Verkehr.

Leipzig. Mit Unterstützung von sächsischer Bereitschafts- und Bundespolizei hat die Polizei Leipzig gemeinsam mit dem Ordnungsamt am Samstagabend rund um das Fußballspiel RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin Kontrollen durchgeführt. Über soziale Medien, mobile Anzeigentafeln und Verkehrswarnmeldungen waren anreisende Fans zuvor unter anderem auf die Nutzung von Park + Ride Möglichkeiten hingewiesen worden, hieß es von Seiten der Polizei.

Knapp 300 Falschparker haben Polizei und Ordnungsamt am Samstagabend rund um das Stadion dokumentiert. Demnach waren auch 30 Autos im nahegelegenen Auwald abgestellt worden. Drei verkehrswidrig abgestellte Autos wurden abgeschleppt. Die Verkehrskontrollen verliefen laut Polizei weitgehend störungsfrei, mit Autofahrern seien zahlreiche Gespräche geführt worden.

Fußballspiel RB Leipzig vs 1. FC Union Berlin: Körperverletzungen durch rivalisierende Fans

Am Rande des Fußballspiels RBL vs 1. FC Union Berlin sei es am Samstag zudem zu Auseinandersetzungen einzelner rivalisierender Fans gekommen. Die Polizei vermeldete acht dieser Vorfälle. Zum Großteil handele es sich um Körperverletzungen. Grundsätzlich sei ein Aufeinandertreffen von rivalisierenden Fan-Gruppen unterbunden worden.

Die Polizei Leipzig kündigte am Sonntag an, auch für das nächste Heimbundesligaspiel in diesem Maße zusammen mit dem Ordnungsamt präsent zu sein.