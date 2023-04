﻿Reaktionen auf Spontan-Rede von Jung: „Ein Bekenntnis zur Verkehrswende“

Leipzig. Die Diskussion über den neuen Radweg am Hauptbahnhof wird in Leipzig seit Tagen heftig geführt. Nach einer fast anderthalbstündigen und zum Teil hart geführten Debatte im Stadtrat reichte es Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Er erklärte, dass bei der ganzen Diskussion das große Ganze inzwischen völlig aus dem Blick gerate: „Wir reden in einem europäischen Zusammenhang über CO2-Neutralität in einem bestimmten Zeitraum.“ Es folgte eine dreiminütige Spontan-Rede, in der er klarmachte, was er alles an der bisherigen Verkehrssituation vor dem Leipziger Hauptbahnhof nicht akzeptabel findet: „Eine vierspurige Autobahn vor dem Bahnhof“, gehört dazu, auch die Angst der Fußgänger von Fahrradfahrern überfahren zu werden.

Ein Tondokument seiner Spontanrede sowie mitgefilmte Aufnahmen machten noch am selben Abend beim Kurznachrichtendienst Twitter schnell die Runde, versehen mit Kommentaren wie „Burkhard Jung spricht Klartext“ oder „Klare Ansage“. Der sächsische Ableger des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub bietet Leipzigs Oberbürgermeister eine Mitgliedschaft an. Und der Leipziger Verein Verkehrswende schreibt von einem „klaren Standpunkt“.

Auch bei Leipziger Vertretern von Linken und Grüne kam die Rede von Jung gut an: „Endlich ein klares Bekenntnis zur Verkehrswende“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Krefft der LVZ. Und auch Franziska Riekewald von den Linken erklärte: „Ich teile das inhaltlich, ich hätte mir nur gewünscht, man hätte schon früher so klar kommuniziert.“

Im Herbst 2022 hatte die Ratsversammlung der Stadtverwaltung per Beschluss aufgetragen die Spuren direkt vor dem Leipziger Hauptbahnhof neu aufzuteilen und dabei einen eigenen Radweg zu schaffen. Die bisher vier Autospuren werden auf drei reduziert, dazu kommt die neue Spur für Radfahrer. Bisher konnten diese nur auf einem zusammen mit Fußgängern genutzten Weg fahren, was häufig vor allem vor den beiden Haupteingängen zum Bahnhof zu Konflikten führte. Das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) hatte im Vorfeld der Umgestaltungen vor allem mit der Sicherheit am Bahnhof und der Vermeidung von Unfällen argumentiert, nicht unbedingt mit der Umsetzung der bereits 2018 ebenfalls vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätsstrategie 2030.

Reaktion der CDU: „An Arroganz nicht zu überbieten“

Die entsprechenden Fahrbahnmarkierungen gibt es mittlerweile, ein kurzfristiges Aus ist also unwahrscheinlich – dennoch startete ein Mitglied der Linken zuletzt eine Petition, in der ein Baustopp und die umfassende Beteiligung der Bevölkerung eingefordert wird. Bis heute haben mehr als 23 000 Menschen diese Petition unterschrieben. Durch eine Dringliche Anfrage dreier Stadträte der Linken, war das Verkehrsprojekt am Mittwoch auf der Tagesordnung des Stadtrats gelangt.

Verkehrsbürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) musste am Dienstag die Fragen der Fraktionen beantworten. Die Umgestaltung am Hauptbahnhof nannte er mehrfach eine „geringfügige Maßnahme“, was für einige Unruhe im Saal sorgte, vor allem bei Vertretern von CDU und AfD.

Für die Rede von Burkhard Jung zum Abschluss der mehr als 90-minütigen Debatte, die er als „provinziell“ bezeichnete, gab es keinen Beifall von CDU und AfD. Der Oberbürgermeister wolle die Stadt in „autofeindlicher Art und Weise“ umbauen, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat, Frank Tornau der LVZ nach der Sitzung. Verschiedene Vertreter der CDU haben nun mit einer Pressemitteilung nachgelegt. Die Äußerungen seien „an Arroganz nicht zu überbieten“, so der Landtagsabgeordnete Andreas Nowak.