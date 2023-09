﻿Reanimationstraining am DHL Drehkreuz Leipzig/Halle: „Nichts zu tun, ist das Schlimmste“

Schkeuditz. Rund 60 000 Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand, das sind etwa 164 Fälle jeden Tag. Anlässlich der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“ findet am DHL Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle eine mehrtägige Aktion zum Reanimationstraining statt. Ziel der jährlich vom Leipziger Diakonissenkrankenhaus veranstalteten Kurse ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie einfach jede und jeder im Ernstfall helfen kann und was genau bei der Wiederbelebung zu tun ist.

„Viele Laien trauen sich nicht zu helfen, haben Scheu, aus der Angst etwas falsch zu machen“, sagt Dr. Alexander Rothe, Chefarzt für Anästhesiologie im Diakonissenkrankenhaus. „Aber nichts zu tun, ist das Schlimmste. Im besten Fall rettet man ein Leben.“ Dabei sei es wichtig, die gesamte Rettungskette zu kennen – angefangen vom Absetzen eines Notrufes bis zur Herzdruckmassage.

Wiederbelebung muss beginnen, bevor Rettungsdienst eintrifft

Nur auf den Rettungsdienst zu warten, reiche bei einem Herzstillstand nicht aus. „Im Schnitt dauert es nach dem Wählen des Notrufs fünf bis acht Minuten, bis der Rettungsdienst eintrifft“, sagt Rothe, der selbst regelmäßig als Notarzt im Einsatz ist. „Wird in dieser Zeit nichts unternommen und das Herz arbeitet tatsächlich nicht, dann wird das Gehirn nicht versorgt und es kommt zum Hirntod.“ Aber wie oft sollte die Wiederbelebung geübt werden?

„Als Laie ist es okay, wenn man das alle fünf Jahre mal macht“, findet der Mediziner. Gerade ältere Leute hätten häufig Angst, selbst zu handeln. Trainings werden von den Rettungsträgern, zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz, angeboten. „In jedem görßeren Betrieb ist der Geschäftsführer angeraten, solche Trainings anzubieten“, mahnt Rothe. „Es gibt mittlerweile ein gutes Informationsangebot im Internet.“ So können auf der Website einlebenretten.de Videos und Anleitungen angesehen werden oder Übungspuppen für Schulklassen und Plakate bestellt werden.

Richtiges Handeln bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand Die folgenden Schritte sind im Fall einer möglichen Reanimation zu beachten. Prüfen Sprechen Sie die Person an. Schütteln Sie an den Schultern. Prüfen Sie die Atmung. Rufen Wenn die Person nicht reagiert beziehungsweise nicht normal atmet, rufen Sie die 112 oder beauftragen Sie eine Person in der Nähe, den Notruf zu wählen. Drücken Machen Sie den Brustkorb frei. Legen Sie den Handballen in die Mitte der Brust, die andere Hand darüber. Halten Sie die Arme gerade und gehen Sie senkrecht mit den Schultern über den Druckpunkt, um viel Kraft ausüben zu können. Drücken Sie das Brustbein fünf bis sechs Zentimeter nach unten. Drücken Sie 100 bis 120 Mal pro Minute. Hören Sie nicht auf, bis Hilfe eintrifft.

Umgang mit Defibrillatoren ist selbsterklärend

Am DHL Drehkreuz wurde neben der Herzdruckmassage auch der richtige Umgang mit einem Defibrillator geübt. „Mittlerweile ist das so einfach, dass jeder damit umgehen kann“, sagt Anästhesist Rothe. „Es gibt nur wenige Knöpfe und die meisten Geräte reden sogar mit dem Nutzer und sagen, was genau getan werden muss.“ Problem sei, dass die Technik in Deutschland noch nicht ausreichend verbreitet ist.

„Das war gar nicht kompliziert. Durch das Training wird das Selbstvertrauen definitiv größer und man traut sich eher einzugreifen“, resümiert DHL-Mitarbeiterin Julia Schönleiter nach dem Training an einer Übungspuppe. „Ich glaube, die Überwindung ist größer, wenn jemand im Park liegt, von dem ich nicht weiß, ob er nur schläft. Wenn auf Arbeit jemand umkippt oder bei einem Unfall würde ich sofort einschreiten.“

Am DHL Drehkreuz sind rund 7000 Personen beschäftigt. „Die Sicherheit hat für uns höchste Priorität“, sagt DHL-Sicherheits- und Arbeitsschutzchef Matthias Forst. Deshalb finde am Standort einmal jährlich eine Arbeits- und Gesundheitsschutzwoche statt, bei der auch ein Check beim Betriebsarzt möglich ist.

