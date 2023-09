Den Angriff auf einen Fotografen versuchte der Hallenser als Notwehr darzustellen – doch davon war die Richterin nicht überzeugt. Ebenso wenig von der Behauptung einer Mitangeklagten, aus Angst zugeschlagen zu haben.

Leipzig. Eine Demonstration mit 20 000 Menschen mitten in der Corona-Pandemie. Querdenker, Hooligans und Rechtsextreme, die Polizeiketten durchbrechen. Angriffe auf Beamte und Journalisten. Die Situation rund um die Proteste am 7. November 2020 in Leipzig, sie war unübersichtlich. Was sich dabei bei einer Auseinandersetzung nahe dem Hauptbahnhof abgespielt hat, ist für Laura Zunft, Richterin am Amtsgericht Leipzig, jedoch eindeutig: Sven Liebich, seine frühere Lebensgefährtin Caroline K., Uwe H. und Matthias B. griffen mitten in dem Chaos einen Fotografen an. Der erlitt Prellungen an Arm und Schulter. Zunft verurteilt die Angeklagten wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen zwischen sieben und zehn Monaten. Im Fall von Caroline K., Uwe H. und Matthias B. verhängt sie eine zweijährige Bewährungszeit.