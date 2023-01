Anfang Februar werden in der Dölziger Discothek Sax Männern aufeinander einschlagen. Die Kampfsport-Veranstaltung trägt den Titel „Ostdeutschland kämpft“ und versammelt unter anderem mehrere rechtsextreme Gewalttäter im Boxring.

Rechtsextreme Vernetzung am Boxring - der Mittwoch in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

auf den ersten Blick mag es wie eine normale Kampfsport-Veranstaltung aussehen, die aktuell im Netz und wohl auch mit so manchem Plakat in der Region beworben wir. Schaut man näher hin, wer bei „Ostdeutschland kämpft“ in den temporären Ring der Diskothek Sax (Dölzig) steigt, wird jedoch schnell klar: Hier geht es nicht nur um Kampfsport. Mehrere rechtsextreme Gewalttäter, darunter der auf dem Plakat zentral gezeigte Martin K, werden sich im Sax Anfang Februar gegenüberstehen. Meine Kollegin Antonie Rietzschel hat den Betreiber gefragt, warum eine solche Veranstaltung in der Diskothek überhaupt stattfindet. Sie hat zudem mit Verfassungsschutz und dem Rechtsextremismus-Experten Robert Claus gesprochen. Für Claus ist klar: Solche Kampfabende sind vor allem auch ein Vernetzungstreffen der rechten Szene.

„Hier geht es auch um Gewalt und um eine Kampfansage.“ Robert Claus (Journalist, forscht unter anderem zu Rechtsextremismus und Hooligans)

Die aufschlussreichen Recherchen von Antonie Rietzschel finden Sie in diesem Text: „Ostdeutschland kämpft“: Rechtsextreme sind in Dölziger Disko Sax willkommen. Zudem möchte ich Ihnen ihren Kommentar empfehlen: Von wegen harmlos

Bild des Tages

Es gibt ihn noch, den Schnee auch in unseren Breitengraden. Am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr rieselten die ersten Flocken des Jahres auf Leipzig. Elisabeth Hacker und Tochter Rika nutzten die Wartezeit auf eine S-Bahn am Wilhelm-Leuschner-Platz, um zwei kleine Schneemänner zu bauen - passend zum Welttag des Schneemanns. © Quelle: Wolfgang Sens

Für manche ist Schnee Heimatgefühl, hat Josa Mania-Schlegel heute in der Stadt erfahren. Aber es gibt auch echte Schneemuffel, wie in seiner Momentaufnahme zum ersten Schneetag 2023 ebenfalls zu lesen ist. Nicht zuletzt bedeutet Schnee immer Herausforderungen für den Verkehr - die an diesem Mittwoch mehrere Unfälle zur Folge hatten, wie Lilly Günther erfahren hat.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Ich dusche seit Semesterbeginn nur noch in der Sportfakultät. Zwischenruf bei der Vollversammlung an der Uni Leipzig

Studierende der Universität Leipzig haben sich am Mittwochnachmittag während einer großen Vollversammlung über ihre Probleme mit Inflation und Energiekrise ausgetauscht. Mathias Wöbing hat für die LVZ zugehört. Seinen Text lesen Sie hier: Studierende fordern mehr Bafög und Tarifverträge

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Punkrock bleibt immer jung - und dennoch werden die Protagonisten älter. Die UK Subs aus London spielen schon seit 1976 zusammen. Jetzt sind sie wohl wirklich zum letzten mal auf Clubtour durch Europa. Am Donnerstagabend stehen Charlie Harper und Co. zum Abschied - und dennoch werden die Protagonisten älter. Die UK Subs aus London spielen schon seit 1976 zusammen. Jetzt sind sie wohl wirklich zum letzten mal auf Clubtour durch Europa. Am Donnerstagabend stehen Charlie Harper und Co. zum Abschied auf der Bühne des Leipziger Felsenkellers

Pferde sind sehr anmutige Tiere: Für alle, die nicht genug von ihnen bekommen können, bietet die Messe „Partner Pferd“ in Leipzig unzählige Gelegenheiten Kontakt aufzunehmen. Für alle, die nicht genug von ihnen bekommen können, bietet die Messe „Partner Pferd“ in Leipzig unzählige Gelegenheiten Kontakt aufzunehmen. Am Donnerstag startet die 25. Ausgabe auf der Neuen Messe.

Streik im Regionalverkehr: Nachdem es am Mittwoch bereits auf den Betriebshöfen des Regionalbus Leipzig zu Arbeitsniederlegungen gekommen ist, Nachdem es am Mittwoch bereits auf den Betriebshöfen des Regionalbus Leipzig zu Arbeitsniederlegungen gekommen ist, folgen am Donnerstag ab 3 Uhr die Kolleginnen und Kollegen von Nordsachsen Mobil. Wer aus oder in die Region Wege zu erledigen hat, sollte besser Alternativen ins Auge fassen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend,

Ihre Leipziger Volkszeitung

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren