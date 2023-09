Den Angriff auf einen Fotografen versuchte der Hallenser als Notwehr darzustellen – doch davon war die Richterin nicht überzeugt. Ebenso wenig von der Behauptung einer Mitangeklagten, aus Angst zugeschlagen zu haben.

Leipzig. Eine Demonstration mit 20.000 Menschen mitten in der Corona-Pandemie. Querdenker, Hooligans und Rechtsextreme, die Polizeiketten durchbrechen. Angriffe auf Beamte und Journalisten. Die Situation rund um die Proteste am 7. November 2020 in Leipzig, sie war unübersichtlich.