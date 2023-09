Astronomieprojekt

Der Hauptreflektor des künftig größten Radioteleskops der Welt kommt aus Schkeuditz – und wurde nun enthüllt. Das Teleskop soll in den USA stehen – und einen „weiten Blick ins Universum“ ermöglichen. In Schkeuditz hofft man nun auf einen Auftrag in Milliardenhöhe.

