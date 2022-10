Satte Bässe, hungrige Monster: Das ist am langen Wochenende los

Leipzig. Ein genussreiches Wochenende steht uns bevor – nicht nur, weil es wegen des Feiertags am Montag besonders lang ist. Sondern auch wegen äußerst unterschiedlicher Angebote, die von Drum’n’Bass in der Distillery über Whiskey-Messe und Kabarett bis natürlich zu Halloween-Tipps reichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Familien: Halloween am Flughafen

„Süßes oder Saures“? Die Frage kann von gruseligen Gestalten am Sonntag auch bei der Halloween-Party am Leipziger Flughafen gestellt werden. © Quelle: dpa

Streng genommen benennt Halloween die Volksbräuche vor dem Hochfest Allerheiligen, also vom 31. Oktober auf den 1. November. Als Vehikel für Partys wird es wegen des langen Wochenendes schon an den Tagen zuvor benutzt – für Familien unter anderem am Samstag im Belantis oder am Sonntag auf der Parkbühne des Geyserhauses. Zu den außergewöhnlichsten Orten zählt der Flughafen Leipzig/Halle. Wer dort ab 16 Uhr auf Gespensterjagd geht, kann sich auf eine Rundfahrt über das Vorfeld und einen Besuch bei der Flughafenfeuerwehr freuen; Anmeldungen sind möglich unter 0341 2241414.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Clubgänger: ToBassGo in der Distillery

Legt Freitag in der Distillery auf: Kate Logne (Storno Beatz Recordings). © Quelle: promo

Drum'n'Bass in all seinen Facetten wird am Freitag in der Distillery gefeiert. Das Team von ToBassGo lässt Herzen und Hosenbeine vibrieren. Beteiligt sind unter anderem Stixonspeed (ToBassGo Allstars, Storno Beatz Recordings), Moulder (Storno Beatz Recordings, Fuck Glam Records), Kate Logne (Storno Beatz Recordings) und Runnix (Brain Klub / Monkeejuice). Start ist um 23 Uhr in der Kurt-Eisner-Straße 91, Ticket können gesichert werden über www.tixforgigs.com.

Für Genießer: Whiskey-Messe im Da Capo

Um Whiskey geht es im Da Capo in Leipzig (Symbolbild). © Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Wissenswertes rund um eine edle Spirituose: An zwei Tagen entführen Experten in die spannende Welt des Whiskey. Aussteller präsentieren in der Da Capo Eventhalle (Karl-Heine-Straße 105) bis zu 750 Sorten, darunter einige Raritäten. Dazu gibt’s Vorträge, ein Rahmenprogramm aus gastronomischer Versorgung und Live-Musik. Am Freitag läuft die Messe von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr. Tickets für 10 Euro pro volljährigem Besucher gibt es an der Tageskasse und vorab im Leipziger Whisky-Kontor (Marcher Straße 21).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Neugierige: Wenig Bekanntes über Stötteritz

Bekannt für die Schimmel Klavier-Fabrik, doch es gibt noch weitere spannende Geschichten: Stötteritz hatte auch Tabakfabriken sowie eine Brauerei. © Quelle: Jens Rometsch

Stötteritz verbindet man meist mit dem gleichnamigen Gut, dem Park oder unterschiedlicher Wohnbebauung. Doch sehr spannend ist auch die lang zurückreichende gewerbliche und industrielle Vergangenheit – von der Papiermühle über Tabakfabriken und einer Brauerei bis hin zum Fernmeldewerk. Bei der Führung "Industriekultur und Leben in Stötteritz" am Samstag macht Mathias Mann (Industriekultur e. V.) die Spuren sichtbar. Treffpunkt ist um 10 Uhr am ehemaliges Empfangsgebäude vom Bahnhof Stötteritz, Papiermühlstraße. Die Teilnahme kostet acht Euro, um Anmeldung wird gebeten über die Seite www.industriekultur-leipzig.de/angebote.

Für Kulturgänger: Horst Evers im Kupfersaal

Brillanter Unterhalter: Horst Evers kommt Sonntag in den Kupfersaal. © Quelle: Frank Zauritz

Dieser Mann ist ein brillanter Unterhalter: Horst Evers liest am Sonntag im Kupfersaal aus seinem Buch "Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt!". Der Kabarettist und Autor erzählt Erlebnisse und Beobachtungen, in denen er mit viel Witz und einer Prise Weisheit die zunehmend verstörende Gegenwart ins Komische verklärt. In kleinen, harmlos beginnenden Geschichten steckt eine Menge Großes, über das es sich befreiend lachen lässt. Beginn ist 19 Uhr, Karten für 31,10 Euro können über www.kupfersaal.de bestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von LVZ