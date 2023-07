Regenbogen am Rathaus, Spitzen-Abi in Leipzig und ein neues Meldeportal nach „Tag X“: Das war der Freitag

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Identität des Unbekannten, der am Donnerstag einen falschen Amok-Alarm am Leipziger Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium ausgelöst hat. Wie jetzt bekannt wurde, gab es auch an Schulen in anderen Bundesländern ähnliche Fälle. Mein Kollege Frank Döring hat die Hintergründe recherchiert.