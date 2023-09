Region Leipzig: Fast doppelt so viele Verkehrstote im Vergleich zum Vorjahr

Leipzig. Im Straßenverkehr in und um Leipzig sind im ersten Halbjahr 2023 wesentlich mehr Menschen getötet worden als zuletzt. Laut Statistiken der Polizeidirektion gab es in der Messestadt und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen 25 Verkehrstote, sieben davon in Leipzig. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es im selben Zeitraum 13 Verkehrstote insgesamt und fünf davon in Leipzig. Das ergibt einen Gesamtanstieg von 92 Prozent und ein Plus von 40 Prozent im Stadtgebiet. Wie kommt es zu dieser Negativ-Bilanz und was gibt es für Besonderheiten?

Den Statistiken der Polizei Leipzig zufolge gibt es zwei Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit Personenschaden: nicht angepasste Geschwindigkeit und Missachtung der Vorfahrt. Für das erste Halbjahr 2023 sticht vor allem überhöhtes Tempo, also das Rasen, als Hauptursache für die tödlichen Unfälle heraus (fünf Tote im gesamten Gebiet). Im Stadtgebiet Leipzig gibt es keine andere Unfallursache, die öfter als einmal polizeilich registriert wurde.

Ältere Menschen oft Opfer und Verursacher von Unfällen

Vor allem zwei Personengruppen sterben im Leipziger Stadtverkehr häufig. Zum einen sind es oft ältere Menschen, die bei Verkehrsunfällen ihr Leben verlieren. Demnach waren 15 der insgesamt 25 Verstorbenen älter als 65 Jahre, im Stadtgebiet Leipzig waren es sogar sechs von sieben. Deutlich wird auch, dass die Opfer mehrheitlich als Hauptunfallverursacher geführt werden. Zum anderen ist erkennbar, dass im Gegensatz zu den Landkreisen in der Stadt Leipzig Fußgänger und Fahrradfahrer häufiger Opfer werden.

Im Stadtgebiet sind in der ersten Hälfte dieses Jahres zwei Menschen im Pkw bei Unfällen gestorben – dem gegenüber stehen zwei Tote im Radverkehr und weitere drei, die zu Fuß unterwegs waren. Werden die Landkreise mit einbezogen, wird deutlich, dass außerhalb der Großstadt weniger Menschen auf dem Fahrrad oder zu Fuß bei Unfällen sterben: 14 im Auto, sechs auf dem Fahrrad, vier zu Fuß und eine Person auf einem motorisierten Zweirad. Die Zahlen für Leipzig reihen sich dabei in die Statistik für ganz Sachsen ein.

Während der Pandemie gab es weniger Unfalltote

Der gesamte Freistaat verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 93 Verkehrstote und damit 44 mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres – das ist ein Anstieg von 89,9 Prozent. Dabei war eine nicht angepasste Geschwindigkeit die häufigste Unfallursache, die in Sachsen 33 Todesopfer und 406 schwer Verletzte forderte. Der Leipziger Polizeipräsident René Demmler zeigt sich aufgrund des Anstiegs besorgt: „Wir haben die Verkehrskontrollen intensiviert und bereits ein Viertel mehr Verstöße festgestellt. Auch zukünftig sind regelmäßig Verkehrskontrollen – orientiert an Unfallschwerpunkten – und Schwerpunktaktionen für Verkehrssicherheit geplant.“

Betrachtet man die Unfall-Statistiken der vergangenen zehn Jahre, lässt sich ein deutlicher Rückgang während der Corona-Pandemie erkennen. Der Grund dafür ist wohl schlichtweg: weniger Verkehr. So wurden bundesweit und auch in Sachsen und im Gebiet Leipzig die niedrigsten Zahlen für Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Jahr 2021 registriert. Die in diesem Jahr vollständige Normalisierung des Verkehrs im Vergleich zu Pandemie-Zeiten könnte ebenfalls ein Grund für den drastischen Anstieg der Verkehrstoten sein.

