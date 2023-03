Regionalbus Leipzig nimmt Saisonverkehr im Neuseenland auf – und steuert wieder „Belantis“ an

Am Samstag startet der Saisonverkehr im südlichen Leipziger Neuseenland: Regionalbus Leipzig steuert neben Belantis auch wieder beliebte Seen im Südraum an.

Leipziger Umland. Regional Bus Leipzig nimmt den Saisonbetrieb im Leipziger Neuseenland wieder auf. Wie das Nahverkehrsunternehmen mitteilte, verkehrt ab Samstag die Regionalbuslinie 105 – zeitgleich zum Start im Freizeitpark „Belantis“. Die Verbindung, auch bekannt als „Belantis-Linie“, befördert die Besucher in der bekannten Linienführung vom S-Bahnhof Markkleeberg über die Autobahn 38 vor die Tore des Freizeitparkes und wieder zurück. Der Fahrplan der Buslinie 105 ist sowohl auf die Fahrzeiten der S-Bahn als auch auf die Öffnungszeiten des Freizeitparkes abgestimmt und bietet eine nahezu stündliche Verbindung in beiden Richtungen, heißt es vom Unternehmen.

Zudem startet am Samstag der erweiterte Saisonverkehr auf der PlusBus-Linie 141 zum Störmthaler See, kündigte Regional Bus an. Die Linie bedient demnach die Haltestellen „Vineta“ und „Hafen“ bis zum 31. Oktober an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen durch ein regelmäßiges Fahrangebot. In den Sommerferien können die beiden Haltestellen zusätzlich auch montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr genutzt werden.

Fahrräder dürfen in begrenztem Umfang mit

Die PlusBus-Linie 141 (Leipzig, Probstheida–Borna) erschließt zusammen mit den Regionalbuslinien 101 (Borna–Zwenkau) und 106 (Großstädteln–Probstheida/Auenhain) die beliebten Seen im südlichen Leipziger Neuseenland. Die Mitnahme von Fahrrädern ist den Angaben zufolge in begrenztem Maße direkt im Bus möglich. Hierzu ist demnach das Lösen einer Extra-Karte notwendig.

Die Fahrpläne und weitere Informationen sind unter anderem im Internetauftritt des Busunternehmens, www.regionalbusleipzig.de, einsehbar. Die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) gelten auch auf den Saisonangeboten der Regionalbus Leipzig.