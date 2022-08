Das Gute liegt so nah, aber oft genug ist es kaum bekannt. Zwei Eventveranstalterinnen wollen das ändern: Im September rücken sie beim Food Festival Leipzig und bei einer Picknick-Safari ins Umland regionale Genussprodukte in den Blickpunkt – von Wurst, Käse, Kaffee und Schokolade bis zum Bier.

Leipzig. Ob es Einheimische sind oder Touristen, die die Radrouten und Wanderwege Mitteldeutschlands erkunden wollen – meist freuen sie sich darauf, am Ende irgendwo einzukehren oder die Picknickdecke auszubreiten und sich regionale Köstlichkeiten schmecken zu lassen, die man woanders so nicht bekommt. Die kleinen Geheimtipps aus der Region, die lokalen Erzeuger und ihre Produkte, sie allerdings meist nur wenig bekannt. Das wollen Christine Klauder und Peggy Enders ändern. Die beiden Eventmanagerinnen haben sich in Sachen "Heimatgenuss" verbündet. Am ersten Septemberwochenende – und auch noch darüber hinaus – laden sie mit speziellen Veranstaltungen zum Kennenlernen regionaler Genuss-Produkte und ihrer Erzeuger ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Picknick-Safari gibt es Empfehlungen für Rad- oder Wandertouren in die Region und die dazu passenden Picknickkörbe. © Quelle: Andre Kempner

Food Festival führt zu Leipziger Spezialitäten

Am Sonnabend, 3. September, findet das Food Festival Leipzig statt. Anliegen ist es, besondere kulinarische Plätze im Stadtzentrum und in den Stadtteilen sichtbar zu machen. Organisatorin Peggy Enders bietet an diesem Tag sechs verschiedene kulinarische Stadterkundungs-Touren an – unter anderem zu den Themen Kaffee, Schokolade, Bier und Spirituosen. Zum Plagwitzer Wochenmarkt und in die Baumwollspinnerei geht es per Bus (Beginn 10 Uhr, Preis 32 Euro). Alle anderen Touren finden zu Fuß statt (Beginn ab 14 Uhr stündlich, Preis 16 Euro). An allen Stationen gibt es eine Kleinigkeit zu kosten. Ausführliche Infos und Tickets auf der Webseite evendito.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Picknick-Safari ins Leipziger Umland

Ebenfalls am ersten Septemberwochenende fällt – nach einem Probelauf bei "Klassik Airleben" im Rosental – der Startschuss für die Picknick-Safari Leipzig, organisiert von Christine Klauder. Dabei geht es vor allem ins Leipziger Umland: an den Störmthaler und Hainer See, ins Altenburger Land, Kohrener Land oder ins sächsische Obstland, aber auch auf die Leipziger Wasserstraßen. Zu jeder Tour kann man sich einen Picknickkorb sichern. Sei es ein Käse-Picknick, eine deftige Brotzeit, ein Wildwurst-Picknick oder ein Biergenuss-Picknick. Die "Fressereien" werden wahlweise in Kühlrucksäcken, Präsentkörben, Tüten oder selbst mitgebrachten Taschen verpackt. Sie reichen für zwei Personen und kosten zwischen 20 und 49 Euro. Die Picknickangebote sind den ganzen September über buchbar. Alle Tourenvorschläge und buchbaren Angebote gibt es auf der Webseite heimatgenuss.org.