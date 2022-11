﻿Pogromnacht der Nazis: Das Schicksal des verfolgten Leipziger Homosexuellen Werner Kähler

Das Datum 9. November ist nicht nur mit dem Fall der Mauer im Jahr 1989 verbunden, sondern auch mit der Reichspogromnacht 1938, in der die Nazis jüdische Geschäfte und Synagogen in Brand setzten, in der sie prügelten und mordeten. Zu den Verfolgten gehörten auch Homosexuelle. Unter ihnen: der Leipziger Werner Kähler.

