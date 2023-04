Reifenwechsel rund um Ostern – Streiks in Werkstätten möglich

Die Friedenspflicht im aktuellen Tarifstreit im Kfz-Gewerbe ist vorbei. Die IG Metall kündigte regionale Warnstreiks in Auto-Werkstätten an. Das könnte Auswirkungen auf Termine für den Reifenwechsel haben.

Frankfurt/Leipzig. Ob Reifenwechsel oder Reparatur: Wer rund um Ostern mit dem Auto in die Werkstatt will, sollte sich sicherheitshalber erkundigen, ob der vereinbarte Termin Bestand hat. Die IG Metall ruft die bundesweit 400 000 Beschäftigten in Kfz-Werkstätten und Autohäusern von diesem Montag an zu Warnstreiks auf. Mann muss auf Einschränkungen gefasst sein. Die Gewerkschaft verlangt in regional geführten Tarifverhandlungen mehr Geld für die Beschäftigten: 8,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie eine Inflationsausgleichsprämie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Protestaktionen in Leipzig für Forderungen nach mehr Lohn

Mitte März fand die erste Tarifverhandlung für das ostdeutsche Kfz-Gewerbe statt. Die endete ohne, dass die Arbeitgeber ein Angebot vorlegten. Vor den Gesprächen in Leipzig hatten Beschäftigte aus mehreren ostdeutschen Bundesländern mit einer Protestaktion Druck gemacht für ihre Forderung nach 8,5 Prozent mehr Lohn.

Irene Schulz, Bezirksleiterin der IG Metall Berlin, Brandenburg, Sachsen sagte: „Die Kolleginnen und Kollegen leisten gute und harte Arbeit. Sie spüren jeden Tag die Belastungen durch die Preissteigerungen und die schwierigen Arbeitsbedingungen. Sie erwarten einen Anteil am Erfolg ihrer Unternehmen und sie brauchen einen Ausgleich für die Inflation.“ Die Friedenspflicht im Tarifstreit endete am 31. März – die Gewerkschaft bereite nun Warnstreiks vor. Ob sich daran auch sächsische Betriebe beteiligen, werde noch bekannt gegeben.