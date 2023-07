﻿Schlangen vor der Tür: Sommer-Ansturm in Leipzigs Bürgerbüros

Adressen und Öffnungszeiten der zwölf Leipziger Bürgerbüros

Viele städtische Dienstleistungen bekommen die Leipzigerinnen und Leipziger in den über die ganze Stadt verteilten Bürgerbüros. Egal, ob man einen neuen Personalausweis, einen Reisepass oder ein Führungszeugnis braucht, die Wohnung an- oder ummelden, seinen Hund registrieren, eine GEZ-Befreiung, einen Behindertenausweis oder einen Leipzig-Pass beantragen will – in den Servicestellen erhalten die Bürgerinnen und Bürger alles aus einer Hand. In der Otto-Schill-Straße, im Paunsdorf-Center und in der Wiedebach-Passage ist es zudem möglich, am Selbstbedienungsterminal auch gleich noch die digitalen Fotos für den Personalausweis oder Reisepass anzufertigen. Alle zwölf Bürgerbüros mit Anschriften und Öffnungszeiten: Zentrum: Otto-Schill-Straße 2. Geöffnet: Mo, Di, Mi, Fr 8–19 Uhr, Do 13–19 Uhr, Sa 8–13 Uhr Paunsdorf-Center: Paunsdorfer Allee 1. Geöffnet: Mo, Di, Mi, Fr 8–19 Uhr, Do 13–19 Uhr, Sa 8–13 Uhr Wiedebach-Passage: Biedermannstraße 9–13. Geöffnet: Mo, Di, Mi, Fr 8–19 Uhr, Do 13–19 Uhr, Sa 8–13 Uhr Südwest-Zentrum: Bismarckstraße 39. Geöffnet: Mo 9–16 Uhr, Di und Do 9–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–17.30 Uhr Ratzelbogen: Kiewer Straße 1–3. Geöffnet: Mo 9–16 Uhr, Di und Do 9–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr Leutzsch: Georg-Schwarz-Straße 140. Geöffnet: Mo 9–16 Uhr, Di und Do 9–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr Schönefeld: Ossietzkystraße 37. Geöffnet: Mo 9–16 Uhr, Di und Do 9–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr Gohlis-Center: Elsbethstraße 19–25. Geöffnet: Mo 9–16 Uhr, Di und Do 9–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr Reudnitz-Thonberg: Stötteritzer Straße 28. Geöffnet: Mo 9–16 Uhr, Di und Do 9–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr Böhlitz-Ehrenberg: Am Markt 10. Geöffnet: Mo 9–12 Uhr und 13–16 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr und 13–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr Wiederitzsch: Delitzscher Landstraße 55. Geöffnet: Mo 9–16 Uhr, Di und Do 9–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr Liebertwolkwitz: Liebertwolkwitzer Markt 1. Geöffnet: Mo 9–12 Uhr und 13–16 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr und 13–18 Uhr, Mi 9–14 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr