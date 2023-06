﻿Rennsimulatoren im Petersbogen in Leipzig: Warum ein Vater alles gibt

Leipzig. Was kostet Rennsport? Mit Blick aufs Geld liegen einzelne Renn- oder Trainingstage mit dem Kart zwischen 5000 und 10.000 Euro. Doch zeitlich fordert der Sport einen hohen Tribut – das weiß auch Thorsten Ungnader. Der 52-jährige Leisniger betreibt hauptberuflich eine Möbelmanufaktur.

Doch mindestens genauso viel Zeit wie als Chef in seinem Unternehmen verbringt er mit dem Hobby eines seiner drei Kinder. Jonas ist 14-Jahre alt, geht in die 8. Klasse, und sein Hobby ist der Rennsport. Der Jugendliche fährt in der deutschen Kart-Meisterschaft und strebt eine Karriere als Rennfahrer an: „Ich will was erreichen im Rennsport und damit mein Geld verdienen, das soll mein Lebenswerk werden.“

Für den Sohn

Das Duo aus Vater und Sohn ist gut die Hälfte der Wochenenden im Jahr unterwegs. Da fällt einiges an: Versicherungen, die Kosten fürs Team, die Streckenmiete und natürlich der Rennwagen. Jedoch kann er mittlerweile allein mit den Einnahmen seiner Möbelmanufaktur in Leisnig den Traum seines Sohns nicht erfüllen. Das bereite Ungnader Sorgen: „Es würde mir unheimlich leidtun, wenn ich sagen muss: Wir haben gekämpft, seitdem du sechs Jahre alt warst, sind jetzt an der Rennsport-Spitze und können hier finanziell nicht weiter machen.“

Auf einer Messe kommt ihnen daher die Idee, für den Sohn einen Rennsimulator zu kaufen. Mit dem hydraulischen Cockpit und der passenden Software erhofften sich die beiden, dass weniger Training auf der Strecke nötig sei und Jonas zu jeder Zeit trainieren könnte. Für ihr eigenes Haus schafften sie sich zwei Simulatoren an, um gegeneinander fahren zu können – Stückpreis bis zu 40 000 Euro.

Die drei Bildschirme nehmen das Sichtfeld komplett ein und vermitteln so das Gefühl, mittendrin zu sein. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Dem Vater sei damals klar geworden: Wegen des Preises muss er ein Geschäft aus den Simulatoren machen. So sei die Idee für eine Motorsport-Lounge gekommen. Im Leipziger Petersbogen betreibt der Unternehmer nun „Raceeffect“ und bietet Kunden und Kundinnen die Möglichkeit, selbst professionelle Rennsimulatoren zu benutzen.

Wie realistisch sind Rennsimulatoren? Ein Rennsimulatorbesteht aus je drei Bildschirmen und einem Cockpit, das hydraulisch bewegt werden kann. Das Cockpit selbst setzt sich zusammen aus einem Rennschalensitz, einem Pedalset mit Gas, Bremse und Kupplung sowie einem Lenkrad. Einige der Modelle haben neben der Lenkradschaltung noch einen Schaltknüppel dabei. Die hydraulischen Stangen dienen dazu, die Bewegungen und das Momentum des Fahrzeugs nachzuempfinden. Wer also beispielsweise bergab fährt, wird im Stuhl nach vorne geneigt. „Mir ist unterbewusst schon klar, dass ich in einer Simulation fahre, aber der Fokus ist für mich derselbe wie auf der Strecke“, erklärt Jonas Ungander. „Je professioneller der Simulator ist, desto immersiver wird das Erlebnis. Wenn hier also der Stuhl hinten ausbricht wegen des Traktionsverlustes, dann fühlt sich das in dem Moment echt an“, so der 14-Jährige weiter. Deshalb setzen neben Jonas auch andere Profis auf Simulatoren. Wie zum Beispiel der Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Die G-Kräfte aus dem echten Leben sind im Stuhl aber nicht zu erleben.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie laufe der Laden in diesem Jahr langsam an. Doch die Kundschaft habe sich wegen der Inflation weg von der Laufkundschaft entwickelt. Laut Filialleiter Adrian Sausemuth spielen Junggesellenabschiede oder Firmenfeiern eine größere Rolle. „Die Leute sind nicht mehr vom Konsum begeistert“, erzählt Sausemuth. Eine Stunde im Simulator kostet 59 Euro, dazu entscheide man sich selten ganz spontan.

Das andere Leben

„Mein Freundeskreis ist geschrumpft, ich bin ja nie da, um mit jemandem Kontakt zu halten“, erklärt Thorsten Ungnader. Der Unternehmer stellt klar, wer im Rennsport dabei sein möchte, müsse verrückt sein, alles investieren wollen. Neben Jonas hat der 52-Jährige noch zwei andere Kinder. Für den Vater scheint es da fast unmöglich, die Balance zu halten.

Immerhin ist das Duo an 22 Wochenenden im Jahr unterwegs, und die Möbelfabrik muss auch geführt werden. Der Vater gebe sich daher Mühe, offen mit seiner Familie zu kommunizieren, damit es nicht zu Streit kommt. Den gebe es zwischen den Geschwistern auch nicht, Jonas ältere Schwester begleite ihn manchmal sogar zu den Renntagen, und sein Zwillingsbruder konzentriere sich auf sein eigenes Hobby – Karate.

„Jonas soll nicht denken, dass er wegen mir im Rennsport sein muss. Ich könnte die Unsummen an Geld und Zeit auch gut einsparen“, erzählt der Vater. Deshalb würden die beiden zwei- bis dreimal pro Jahr darüber sprechen, wie und ob es für den 14-Jährigen weitergeht. Doch für Jonas scheint der Weg klar. Der Schüler setzt alles auf eine Karte und hat keinen Plan B. So sei er fokussierter, sagt er.

Dieses Jahr fährt Jonas um den Titel in der deutschen Kart-Meisterschaft mit. Sollte er unter den besten liegen, steht als Nächstes die GT4 an – mit Rennwagen von Porsche über BMW bis hin zu Aston Martin. „Wenn er dann auf klassische Rennwagen umsteigt, schaffe ich das nicht mehr allein, dann braucht es Sponsoren“, malt sich der Vater aus. Weniger zeitaufwendig wird es für Thorsten Ungnader und seinen Sohn in Zukunft also nicht.

