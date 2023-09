160 Jahre alt ist der Pferderennsport in Leipzig. Und wie immer ging es beim Jubiläumsrenntag am Sonntag abseits des Geläufs auch um Mode – für manche sogar ausschließlich darum.

Leipzig. Schick sieht es ja aus, das royalblaue Hemdkleid mit weißem Kragen. Aber das Publikum ist skeptisch. „Ist das Vintage?“, fragt eine Frau ihre Begleitung. Ist das verdächtig neu aussehende Hemdkleid also ein älteres Stück oder wenigstens gebraucht? Ist es jene Mode, um die es gehen soll an diesem Sonntag im gesellschaftlichen Teil des Renntages am Scheibenholz?