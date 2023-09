Pulver in Briefumschlag: Leipziger Sitz der Rentenversicherung evakuiert

Leipzig. Einen Gefahrguteinsatz gab es am Montagmorgen in der Außenstelle der Deutschen Rentenversicherung im Leipziger Norden. Bei der Feuerwehr war die Nachricht über einen Brief eingetroffen, in dem sich weißes Pulver befand.

Nach der Information gegen 9 Uhr rückten Feuerwehr und Kriminalpolizei aus. Teile des Gebäudes im Stadtteil Möckern, das sich über vier Stockwerke erstreckt, wurden evakuiert. Um 10.30 Uhr gab die Polizei das Haus wieder frei. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Briefinhalt offenbar um keinen Gefahrenstoff, wie eine Polizeisprecherin mitteilt.

„Noch liegen über den genauen Inhalt jedoch keine gesicherten Erkenntnisse vor“, so heißt es. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

