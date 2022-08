Leipzig. Auf in die letzte Runde: Noch eine Woche können die Leipzigerinnen und Leipziger den Reparaturbonus in Anspruch nehmen. Am 31. August endet dann das Pilotprojekt, das die Leipziger Stadtreinigung und das Landesumweltministerium Ende Mai gestartet hatten. Es verfolgt das Ziel, die Bürger zu bewegen, Kleinreparaturen einem Neukauf von Waren und Geräten vorzuziehen und so Abfälle zu vermeiden und den Verbrauch von natürlichen Ressourcen einzudämmen.

Ursprünglich hatte der Freistaat für den Reparaturbonus 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Weil das Budget jedoch binnen weniger Tage schon verbraucht war, legte das Umweltministerium 22 500 Euro nach.

Von den acht Firmen, die sich an dem Projekt beteiligen, verfügen derzeit noch vier über Reparaturfördergelder, teilte die Sprecherin der Stadtreinigung, Susanne Zohl, auf LVZ-Anfrage mit.

Darunter auch die Werkstatt „Handy+Rettung“ in der Prager Straße. Von dort hieß es gestern, die größte Nachfrage habe nach Displays und Akkus bestanden. Zweimal schon hatte der Betrieb aus dem Reparaturfonds frisches Geld bekommen, das er an seine Kunden weiterreichen konnte. Die zur Verfügung gestellten Gelder aus den ersten beiden Förderrunden waren im Handumdrehen weg, nun ist noch ein Teil übrig.

Bis zu 100 Euro Zuschuss pro Reparatur

Der Rabatt beläuft sich auf 50 Prozent der jeweiligen Netto-Rechnungssumme. Maximal bekommen die Bürger jedoch 100 Euro für die Reparatur ihrer Elektro-Haushaltsgeräte und Handys, 50 Euro für Fahrräder, Leder- und Textilwaren.

„Wir haben den Reparaturbonus ursprünglich sehr breit angesetzt und neben den Handy- und Elektrogeräten auch Reparaturen in den Bereichen Fahrrad sowie Leder- und Textilwaren mit dem Bonus gefördert“, sagte Zohl. „Jedoch zeichnete sich eine klare Tendenz zu den Handy- und Elektrogeräten ab.“ Während die Budgets beim HSC HomeElectronic Service, bei Elektronik Partner Dähn und bei den Fahrradwerkstätten Veloismus und Radschlag bereits aufgebraucht sind, kann man den Bonus in den Handy-Reparaturwerkstätten Handy+Rettung und Reptune sowie bei den Textil- und Lederwarenanbietern LE-Schuhstar und Orthopädie-Schuhtechnik Richter noch einlösen.

Zwischenbericht soll Ende August vorliegen

Um das Projekt besser auswerten zu können, müssen alle Leipziger, die den Bonus in Anspruch nehmen, einen Fragebogen ausfüllen. „Die Auswertung dieser sowie eine finale Rücksprache mit den teilnehmenden Betrieben erfolgt im Anschluss mit Wissenschaftlern des Forums für Abfallwirtschaft und Altlasten e.V.“, erklärte Zohl.

Ein Zwischenbericht soll nach den Worten eines Sprechers des Umweltministeriums bereits zum 31. August vorliegen. Die komplette wissenschaftliche Auswertung des Pilotprojektes laufe dann bis Oktober.

Umweltministerium plant sachsenweiten Reparaturbonus

Das Umweltministerium will den Reparaturbonus auf ganz Sachsen ausdehnen. Für das Haushaltsjahr 2023/24 seien dafür Gelder geplant, über die der Landtag noch entscheiden müsse. Das Volumen der finanziellen Mittel nannte der Ministeriumssprecher allerdings nicht. Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) hatte die Kosten für eine landesweiten Reparaturbonus zum Start des Projekt auf rund eine Million Euro geschätzt.

Hier kann der Reparaturbonus noch eingelöst werden:www.stadtreinigung-leipzig.de/wir-sind-fuer-sie-da/reparaturbonus