LVZ-Autorin für Reporterpreis nominiert

Die Leipziger Volkszeitung ist in der Kategorie „Lokale Reportage“ für den „Deutschen Reporter:innenpreis“ 2022 nominiert. Die Jury überzeugte ein Beitrag von Denise Peikert, die einfühlsam erzählt, wie ein Hartz IV-Empfänger in Zeiten von Inflation seinen Lebensmitteleinkauf plant.

Leipzig. Die Reportage von LVZ-Autorin Denise Peikert "Herr Giese kauft ein" erschien am 23. April dieses Jahres in der Leipziger Volkszeitung. Peikert berichtet darin – ausgehend von Preissteigerungen bei Lebensmitteln – welche konkreten Folgen das für jene Menschen hat, die schon vor der Inflation auf jeden Euro schauen mussten. Die Journalistin begleitete den Leipziger Hartz IV-Empfänger Karl-Heinz Giese bei seinem Einkauf.

LVZ-Autorin Denise Peikert ist für den „Deutschen Reporter:innenpreis 2022“ nominiert. © Quelle: Hagen Wolf

Der Beitrag der 36-Jährigen überzeugte die Jury vom „Deutschen Reporter:innenpreis“, die aus 900 Arbeiten für zwölf Kategorien wählen musste. „Herr Giese kauft ein“ ist neben sieben weiteren Arbeiten für die Kategorie „Lokalreportage“ nominiert.

„Reporter und Reporterinnen in kleinen Redaktionen arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Umso mehr Respekt verdienen all jene Kollegen und Kolleginnen, die sich ins Handgemenge begeben, in die Welt ihrer Leser und zurückkommen mit erzählenswerten Geschichten“, schreibt das Reporter:innen-Forum, das den renommierten Preis auslobt.

Seit 2009 verleiht die Initiative aus Journalistinnen und Journalisten am ersten Montag im Dezember den Reporter:innen-Preis - aktuell in zwölf Kategorien, von Reportage bis Investigation, von Essay bis Datenjournalismus.

