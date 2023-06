Einfach Lust auf Gastronomie: Das Pan will mit ambitionierter Küche überzeugen

Leipzig. Die Zeit war reif: Das Restaurant Pan im Theater der jungen Welt öffnet nun auch abends. Nicht nur zu Events wie bisher, sondern richtig. Und diesmal soll keine Baustelle vor dem Haus wie vor einem Jahr den Elan der Macher ausbremsen.

Die Macher, das sind Pan-Chef Daniel Jurisch und Hendrik Jakob. Der Thüringer hat im Weimarer Hotel Elephant bei Marcello Fabbri kochen gelernt. Nach einigen Stationen war er schließlich von Maria Groß’ Küche begeistert, als diese als „junge Wilde“ für das Restaurant Klara im Erfurter Kaisersaal viel Lorbeer einfuhr. Jurischs und Jakobs Abendkarte „PANaroma“ verspricht nicht weniger als „the simple things“. Auf Facebook ist gar von „geilen Weinen“ die Rede. Also ran an die Probe aufs Exempel.

Im Pan können Gäste Menü oder à la carte bestellen

Wer hungrig ist, kann sich ein Menü mit bis zu acht Gängen zusammenstellen oder die Gerichte à la carte probieren. Es gibt auch vegane Varianten. Schinken, Butter, Brot und Eingewecktes sowie flüssige, getrocknete Tomaten mit Olive und Blini bieten sich für den Einstieg an, Garnele, Chorizo und Aubergine oder Pasta mit Cashew und Ziegenkäse für zwischendurch.

Das Entrecôte mit grünem Spargel und Pastinake macht allein deshalb neugierig, weil das Fleisch laut Karte von der „Alten Kuh“ stammen soll. Tatsächlich ein Tier, das, wie Jurisch versichert, länger als Artgenossen circa zwei Jahre weiden durfte. Das Steak aus der Hohen Rippe ist nicht so zart wie Filet, aber ein Beleg, dass nicht nur „edle Teile“ exzellent schmecken können, zumal in der Kombination mit knackigem, grünem Spargel und pürierter Pastinake. Auch das zweite Hauptgericht aus gebratenem Blumenkohl, Roter Bete, Birne und Zwiebelkompott ist klug zusammengestellt, sodass man nichts vermisst, schon gar kein Fleisch.

Komplexe Verbindungen zum Dessert

Die Desserts serviert der Küchenchef zum Abschluss selbst: einmal Erdbeeren mit Fichten-Sorbet und weißer Schokolade, einmal Rotschmiere-Käse plus Erdnuss und Sanddorn. Die Beeren wurden zu Kaviarkügelchen „getropft“, das Sorbet schmeckt nach Wald. Der aromastarke Käse geht im Zusammenspiel mit Sanddorn-Soße eine komplexe Verbindung ein, wenn die mit Ganache gefüllten Pralinen am Gaumen regelrecht explodieren.

Generell ein Satz zum Würzen: Schon die Tomatenessenz zum Beginn hatte mit deutlichen Noten von getrockneten Tomaten und Fenchelsamen samt einer kräftigen Mousse von dunklen Oliven auf Blini die Geschmacksknospen weit geöffnet für die intensiven Aromen von Fleisch und den angesagten Gemüsen, die ihren Eigengeschmack jeweils behalten durften. Das Ganze mit dem überraschenden Nachtisch noch einmal zu toppen, ist in vielen Küchen eher Ausnahme als Regel.

Fazit Nr. 1: Im Pan werden keine Exoten, sondern bodenständige Grundprodukte miteinander kombiniert und schonend gegart, sodass sie harmonisch funktionieren – ob mit oder ohne Fleisch.

Winzer vom Fach prägen die Weinkarte

Hendrik Jakob und Sous Chefin Jenny Timmroth gehen ambitioniert zu Werke, lassen sich aber durchaus Raum für Entwicklung. Der ergibt sich offensichtlich auch durch Jakobs erste Station in Leipzig bei einem Weinfachhandel. Dort spürte er nicht mehr den Druck der Spitzengastronomie, schärfte aber sein Gespür für Weine, unter anderem auch bei einem Lehrgang zum Wein- und Genussexperten. Die Lust am Kochen blieb.

Mit seinem Anspruch „Ich will das, was sonst keiner macht, auch beim Kochen out of the box denken“, traf er mit Jurisch den Richtigen. Und so entwickelten beide gemeinsam eine Weinkarte, die zum Kochstil passt: erkennbares Handwerk bei den Winzern, etwas wild. Man tanzt offensichtlich gern aus der Reihe. Die edlen Tropfen lassen sich flaschenweise ordern, mehr Spaß macht die Weinbegleitung: Zur Einstimmung gab es einen Winzersekt aus Flaschengärung von Schloss Castell, zum Fleischgang floss ein tiefroter El Coto Crianza Rioja DOC ins Glas, zum fruchtigen Dessert eine gut gekühlte Scheurebe vom Weingut Spieß aus Rheinhessen.

Fazit Nr. 2: Man muss kein Theaterbesucher sein, um sich in dem auf den ersten Blick einfach möblierten, aber dann doch stilsicher inszeniertem Ambiente wohlzufühlen. Dazu tragen weiche Sofas und Wandbilder des Leipziger Künstlers Martin Feistauer bei. Es reicht, genussbereit und ohne besondere Erwartungen an einen perfekten Service zu sein. Die Crew hier hat wohl einfach Lust auf Gastronomie.

